Corona-Zuschüsse an Südtirols Unternehmen: Gesuchsfrist verlängert

LPA – Die Landesregierung hat die Frist für die Abgabe der Gesuche um Corona-Zuschüsse für Unternehmen im Allgemeinen und Busunternehmen im Speziellen bis zum 17. November 2020 verlängert.

Noch bis 17. November 2020 haben Unternehmen, die in von der Corona-Krise besonders betroffenen Wirtschaftssektoren tätig sind, im Speziellen auch Busunternehmen, Zeit, um in der Landesabteilung Wirtschaft um einen finanziellen Beitrag anzusuchen. Die Landesregierung hat am 10. November 2020 auf Vorschlag von Landesrat Philipp Achammer den Termin für die Gesuchsabgabe wiedereröffnet. Dies geben die Landesabteilungen für Wirtschaft und für Mobilität bekannt.

Hilfe für Unternehmen in schwieriger Situation

Für die Zuschüsse an Unternehmen, die Schülertransporte und Transporte von Schülern mit Behinderung abwickeln, die ebenfalls wegen der Corona-Krise mit starken Einbußen rechnen, wird die Landesregierung voraussichtlich noch im November einen entsprechenden Beschluss fassen. Anschließend können auch die Unternehmen aus diesem Sektor beim Land Südtirol um einen finanziellen Beitrag ansuchen.

Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider unterstreicht: „Wir wissen um die schwierige Situation der Privatunternehmen, die im öffentlichen Nahverkehr, im Personentransport sowie im Fernreisen– und Mietwagensektor tätig sind und arbeiten daran, die Hilfsmaßnahmen so schnell wie möglich und im Einklang mit allen gesetzlichen Bestimmungen auf den Weg zu bringen.“