Coronavirus: 628 Neuinfektionen und 19 Todesfälle in Südtirol

Bis am 15. November 2020 wurden insgesamt 275.464 Abstriche untersucht, die von 137.933 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

Untersuchte Abstriche am 14. November 2020: 2.926

Neu positiv getestete Personen: 628

Gesamtzahl mittels PCR-Test positiv getestete Personen: 17.302

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 275.464

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 137.933 (+930)

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 361

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 118

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 94 (83 in Gossensaß, 11 in Sarns)

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 43

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 398 (+19)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 9.371 (darunter 3 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 39.676 (darunter 1.534 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 49.047

Geheilte Personen: 6.614 (+378); zusätzlich 1.135 (+14) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden. Insgesamt: 7.749 (+392)

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 858, 549 geheilt (Stand 14.11)

Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 32, 28 geheilt (Stand 14.11)