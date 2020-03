Coronavirus auf allen Kontinenten – Jetzt die aktuellsten Nachrichten – Video

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus schreitet voran. Am stärksten betroffen ist Asien. In den meisten Ländern gibt es aber nur wenige Infizierte. Auch in Deutschland und Österreich steigt die Zahl der Corona-Fälle.

„Der Verlauf der Krankheit soll sehr milde verlaufen.“

Die aktuellen Zahlen in Italien (Stand 01/03/2020)

– 34 Tote aufgrund des Coronavirus in Italien

– 1.694 Coronavirusfälle aktuell in Italien

– 984 Coronavirusfälle in der Lombardei

– 83 Personen gelten mittlerweile als geheilt

– 140 Personen werden auf der Intensivstation behandelt

– 21.127 Test wurden in Italien mittlerweile durchgeführt

Quelle: welt.de

In Deutschland sind letzten Samstag in zahlreichen Bundesländern weitere Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Infektionen mit dem Virus gibt es in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Im Saarland und in den neuen Bundesländern sind bislang noch keine Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden.







Die Auswirkung der Ausbreitung des Virus auf den Alltag nimmt zu – überall. Die USA und Australien meldeten die ersten Toten durch das neuartige Coronavirus in ihren Ländern.

Deutschlands Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte erneut, dass nach derzeitiger Erkenntnis vier von fünf Coronavirus-Infektionen milde oder sogar ganz symptomfrei verliefen.

Je größer die Zahl der Ansteckungen, desto höher sei aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu schweren Verläufen, zu Lungenentzündungen oder zu Todesfällen komme, so Spahn. Für ganz Deutschland zählte das Robert Koch-Institut bis Samstagvormittag (29.02.2020) 66 nachgewiesene Infektionen. Eine Reihe zusätzlicher Fälle wurde im Laufe des Tages in mehreren Bundesländern registriert.