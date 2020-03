Coronavirus: Bozen wird desinfiziert – Jetzt…

Coronavirus, von Montag, 16. bis Donnerstag, 19. März 2020 werden die Straßen in Bozen desinfiziert



Im Rahmen der Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor der Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 hat die Gemeinde Bozen ein spezialisiertes Unternehmen mit der Desinfektion der Straßen, Plätze und Spielplätze der Stadt beauftragt. Das für diesen Zweck verwendete Produkt ist 50% Wasserstoffperoxid, das in 5% Wasser gelöst und durch einen auf einem Aufnehmer montierten Zerstäuber abgegeben wird.

Das durch Zerfall in die Atmosphäre eingebrachte zerstäubte Produkt hat eine viruzide und bakterizide Wirkung auf alle Oberflächen, auf denen es platziert wird. Diese Lösung verbrennt die Pflanzen nicht, oxidiert die Metalle nicht, fettet nicht, verfärbt sich nicht und ist auf dem Boden vollständig biologisch abbaubar.

Freisetzung in die Atmosphäre bedeutet, dass selbst wenn versehentlich eine Person oder ein Tier mit den dispergierten Mikropartikeln in Kontakt kommt, keine Vergiftungsgefahr besteht, außer bei direktem Kontakt mit den Schleimhäuten, kann es ein leichtes Brennen verursachen.

Die Intervention findet in den vier Nächten zwischen Montag, 16. und Donnerstag, 19. März 2020 jeweils von 21.00 bis 6.00 Uhr statt.

Zu diesem Zweck wurde die Stadt mit dem folgenden Kalender in vier Bereiche unterteilt. Montag, 16. März: neue südliche Stadt (Gebiet südlich der Drususstrasse und nördlich des Eisack); Dienstag, 17. März: Überetsch, Haslach und das ehemalige Industriegebiet (Gebiet südlich der Talver); Mittwoch, 18. März: historisches Zentrum und Rentsch (Gebiet östlich der Talver und nördlich des Eisack); Donnerstag, 19. März: Neue Stadt im Norden (Gebiet westlich der Talver und nördlich der Drususstrasse), heißt es in einer Presseaussendung der Gemeinde Bozen.

Vorsorglich sind alle Menschen eingeladen, in den Nächten und Zeiten, in denen die Desinsektionen stattfinden, in ihren Häusern zu bleiben.