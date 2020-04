Coronavirus: Die aktuelle Lage in Südtirol

LPA – Der Südtiroler Sanitätsbetrieb legt auch heute (9. April 2020) die aktualisierten Zahlen der Covid-19-Situation in Südtirol vor.

Die aktuellen Zahlen zum neuartigen Coronavirus in Südtirol: UntersuchteAbstriche in den vergangenen 24 Stunden: 1010; positiv getestete Personen: 52. Insgesamt als positiv eingestufte Personen: 1911. Diese und weitere Zahlen teilt derSüdtiroler Sanitätsbetrieb wie gewohnt auch heute (9. April 2020) mit.

Insgesamt wurden bisher 19.880 Abstriche von 10.294 Personen untersucht.

Aufgrund des neuartigen Coronavirus werden 243 Personen in den siebenKrankenhäusern des Südtiroler Sanitätsbetriebes sowie in der Einrichtung in Gossensaß betreut. Dazu kommen noch 62 Personen, die in den vertragsgebundenenKliniken des Sanitätsbetriebes versorgt werden. 25 in Bozen in der Villa Melitta, 17 in der Bonvicini-Klinik sowie 20 in der St. Anna-Klinik in Meran.

In den Einrichtungen des Sanitätsbetriebes betreut werden auch die 52 Personen, die Zurzeit noch als Verdachtsfälle eingestuft sind.

47 Patientinnen und Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, werden auf den Intensivabteilungen der Südtiroler Krankenhäuser behandelt. Weitere 9 Intensivpatientinnen und Intensivpatienten werden in Kliniken in Österreich und Deutschland betreut.

Die Zahl der mit Covid-19 in den Südtiroler Krankenhäusern Verstorbenen ist auf 117 gestiegen. Aus den Südtiroler Seniorenheimen werden 70 Todesfälle gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der mit dem neuartigen Coronavirus in Zusammenhang stehendenTodesfälle in Südtirol nun bei 187.

Zurzeit befinden sich 3427 Bürgerinnen und Bürger in amtlich verordneter Quarantäneoder Isolation; 3781 haben diese bereits hinter sich.

Insgesamt waren und sind 7208 Personen von einer amtlich verordneten Quarantäne oder Isolation betroffen.

Mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben sich auch 194 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 11 Basisärzte sowie 2Basiskinderärzte haben sich ebenfalls infiziert.

Die Krankheit überstanden haben nun 355 Bürgerinnen und Bürger, sie gelten als geheilt.

Die Zahlen im Überblick

Untersuchte Abstriche gestern (9. April 2020): 1010

Positiv getestete neue Personen: 52

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 19880

Gesamtzahl der getesteten Personen: 10294

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 1911

Auf Normalstationen und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/Patientinnen/Personen: 243

In vertragsgebundenen Kliniken untergebrachte Patientinnen/Patienten: 62

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 47

Südtiroler Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung im Ausland: 9

Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 52

In den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes Verstorbene: 117

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 187

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 7208

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 3427

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 3781

Geheilte insgesamt: 355

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 194

Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 13

Die Tabellen mit den positiven Getesteten pro Gemeinde und jene der in Quarantäne befindlichen Personen, aufgeschlüsselt nach Gemeinde, werden so bald wie möglich nachgeliefert.

LPA/sabes