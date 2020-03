CoronaVirus: die krassesten Thesen und Lügen | STRG_F – Video

Fast alle sind sich sicher: Wir müssen Corona ernst nehmen. Doch während sich das Virus ausbreitet, streiten immer noch einige darum, ob es denn wirklich so gefährlich, so tödlich sein könne. Insbesondere im Netz verbreitet sich ein weiteres Virus: Das Virus gefährlicher Thesen, aber auch der Verschwörungstheorien. Wer sind die Verbreiter und was können wir glauben?

Für STRG_F Reporterinnen Carla und Désirée bedeutet Covid-19 drinnen bleiben, denn sie sind Risikopatientinnen.

Eine Recherche aus der Quarantäne.

Ein Film von: Désirée Fehringer, Carla Reveland Lea Eichhorn, Jan Littelmann Kamera: Désirée Fehringer, Carla Reveland, Tom Treffenfeldt

Schnitt: Jan Littelmann

Quelle: STRG_F auf youtube