Coronavirus: Ein wenig Klarheit im Chaos – Über 700 Ärzte Italiens schreiben…

Die bisher ausgewerteten Abstriche decken nicht die gesamte Bevölkerung ab, sondern nur verdächtige Fälle, die mit symptomatischen Erregern usw. in Kontakt kamen. Dies bedeutet, dass höchstwahrscheinlich die Anzahl der Personen, die auf das Virus in einer seiner Varianten gestoßen sind weitaus größer ist. Mit einer geschätzten Verbreitung des saisonalen Grippevirus von 5.632.000 Menschen (Woche 7, 2020, Epicenter / ISS-Daten) ist es denkbar, dass Covid-19, das anscheinend ansteckender ist, auf eine Zahl gestoßen ist, die weit über den bisher festgestellten 4000 Fällen liegt. Dies macht die bereits geringe Sterblichkeit von Covid-19 noch geringer.



2. Diejenigen, die positiv getestet wurden, scheint für uns als nicht alarmierend.

Wenn jeder von uns während der fast unvermeidlichen Begegnung mit dem saisonalen Grippevirus als „infiziert“ eingestuft wurde und das Fernsehen täglich meldet, dass alles Corona-Todesfälle sind, würde das Land noch mehr als jetzt in Panik versetzen . Wir empfehlen daher besser die Aussage von „Kontakt mit dem Virus“ zu verwenden. 80% und mehr, die mit dem Virus „in Kontakt kamen“, haben keine relevanten Symptome.



3. Mortalität (Todesfälle / Bevölkerung) und Letalität (Todesfälle / Infizierte):

Wie viele saisonale Grippezahlen gibt es? Hier machen verschiedene Quellen unterschiedliche Angaben. Istat spricht von 663 Todesfällen aufgrund von Grippe (Stand: 6. März 2020), aber auch von 13.516 durch Lungenentzündung und vielen anderen Begleiterkrankungen. Antonino Bella von der Abteilung für Infektionskrankheiten des Instituts spricht von über 8000 Fällen und fügt jedoch direkte (633) und indirekte (Begleiterkrankungen mit Lungenentzündung, Herzerkrankungen, Krebs, Immunsuppression) hinzu.

Es ist für jeden offensichtlich, dass die 200 Todesfälle, die bisher für Covid-19 festgestellt wurden (Stand: 6. März 2020), praktisch alle (mit Ausnahme von 2-3 zweifelhaften Fällen) vom indirekten Typ sind, das heisst die mit dem Virus und nicht am Virus mit durchschnittlich 81 Jahren gestorben sind volljährig und oft zahlreiche Begleiterkrankungen hatten.

Ein Leben ist immer ein Leben. Wir möchten nur auf das enorme Missverhältnis zwischen den 8000 Todesfällen, für die sich niemand kümmert, und den 200 Todesfällen hinweisen, die weltweit ohne Respekt begangen wurden.

Dies ist die Beziehung zwischen dem normalen Grippevirus 2019-2020 und Covid-19: 8000 bis 200. Jeder, der diejenigen herausfordert, die sagen, dass Covid-19 nur eine normale Grippe ist, hat Recht. Es ist weit weniger tödlich (bis heute) als eine normale Grippe. Wir werden herausfinden, was morgen sein wird, aber in der Zwischenzeit stellen wir fest, dass für kein anderes grippeähnliches Syndrom ähnliche Verfahren (Ausgangssperren, rote Bereiche, Schliessung von Schulen Kindergärten ecc.) angewendet wurden, selbst angesichts einer viel größeren Ansteckung oder Tödlichkeit.

4. Ansteckungsgefahr:

Covid-19 ist ansteckender als die normale Grippe (R0 etwa 2,5 gegenüber R0 1,3 der normalen Grippe), jedoch viel niedriger als beispielsweise Masern (R0 = 15). Eine schnelle Infektion mit geringer Sterblichkeit, wie sie bei Infektionskrankheiten weit verbreitet ist, ist ein Hinweis auf ein geringes Gesamtrisiko. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass der Körper trotz der raschen Ausbreitung in den allermeisten Fällen in der Lage ist, effektiv dagegen zu reagieren.

5. Organtropismus

(Tropismus (griechisch‚Wendung) bezeichnet in der Virologie die Fähigkeit eines Virus, eine bestimmte Sorte von Zellen oder bestimmte Gewebe zu infizieren und sich dort zu vermehren):

Dies ist ein Aspekt, der mit größerer Klarheit aufgetaucht ist, seit die medizinische Klasse die typischen Eigenschaften des Virus selbst erlernen und in dieser Hinsicht muss anerkannt werden, dass es sich um ein Virus handelt, dessen Organtropismus (in diesem Fall pulmonal) tiefer liegt als die übliche Grippe. Dies versetzt uns in die Lage zu sagen, dass die Entwicklung der klinischen Daten zeigt, dass diese Virose bei einigen Probanden stärker (wenn auch weniger tödlich) ist als bei anderen früheren Virosen, da bei Lungenkomplikationen freie Wiederbelebungsstellen erforderlich sind.Das ist grundlegend. Es ist ein Aspekt, für den jeder von uns auf ruhige und friedliche Weise etwas tun kann. Es bedeutet nicht, Angst davor zu haben.Es bedeutet, ein klares Bewusstsein dafür zu haben. Es ist notwendig, vorsichtig zu sein, um die normale Ansteckung über die Zeit auf möglichst weiche Weise zu „verbreiten“.

Menschen von zu Hause mit einem ruhigen, gelassenen und umsichtigen Verhalten können ihren Teil dazu beitragen, dass diejenigen, die an vorderster Front arbeiten, keine Probleme haben, Leistungen wie invasive Beatmung zu gewährleisten, und vor allem eine schnellere Wiederherstellung der physiologischen Atmungsfunktion der Probanden ermöglichen. Es ist eine Priorität, Krankenhauseinweisungen zu moderieren, damit die Geheilten zunehmen und die Ansteckung anderer Menschen im Laufe der Zeit verringert werden.

6. Krankenhäuser:

Wenn man die einzelnen dramatischen Zeugenaussagen hört, scheinen sich alle Krankenhäuser in einer ernsthaften Krise zu befinden. Zivilschutzchef Dr. Angelo Borrelli sagte aber, dass es „In unseren Krankenhäusern keine kritischen Probleme gebe, auch nicht in der Lombardei. Der Plan zur Stärkung intensiver und subintensiver Therapien ist bereits im Gange. “ In China bauen sie sogar die „Notfallkrankenhäuser“ ab, die sie in wenigen Tagen eingerichtet hatten.

Die große Überlastung der Intensivstationen (die auch in den vergangenen Jahren häufig waren) scheint daher größtenteils auf eine „übermäßige Vorsicht“ des unter Druck stehenden Personals zurückzuführen zu sein, das häufig im Krankenhaus bleibt, anstatt es nach Hause zurückzuschicken. (positive und symptomatische Fälle, die aber nicht gefährdet sind)Es ist wichtig, dass diejenigen, die krank geworden sind, sich aber nicht wirklich in einem ernsthaften Zustand befinden zu Hause mit der Unterstützung ihres Arztes beobachtet werden. Tatsächlich scheint der Sauerstoffbedarf bei Patienten mit interstitieller Pneumonie länger zu sein (2-3 Wochen) als bei Komplikationen einer normalen Grippe zu erwarten (1 Woche). Dies hilft auch, Betten zu reduzieren.

Sie verhindern auch die normale Versorgung all jener Patienten, auch schwerwiegender Patienten, die unter verschiedenen Ursachen leiden und das Risiko haben, keinen Platz und keine Unterstützung zu finden. Ein herzliches Dankeschön geht jedoch an unsere Ärzte, die unter Infektionsrisiko und (aufgrund von Stress und Burn-out) oft nicht immunthermisch übergeschützt ihre Arbeit unter überfüllten Bedingungen ausführen, die alles andere als ideal sind.

Wenn wir darüber nachdenken, wie sehr wir Ärzte auf der Station von gewalttätigen Patienten, von Gerichtsverfahren und von anstrengenden Schichten misshandelt wurden, hoffen wir, dass dieser Notfall die Würde der Arbeit des Arztes wiederherstellen kann, der nicht länger als einfacher Ausführender von Richtlinien angesehen werden darf. Jede einzelne Geschichte ist immer schrecklich und dramatisch, und wir werden ihren Umfang nicht einschränken. Wir drängen uns an Kollegen an vorderster Front und an Patienten, die um ihr Leben kämpfen.

7. Andere Todesursachen:

Aus der ISTAT-Datenbank, die auf 2017 aktualisiert wurde, stellen wir fest, dass es JEDEN TAG diese Todesfälle gibt:



638 für Herzinfarkte / Schlaganfälle (232.000 / Jahr)

483 für Tumoren (davon 93 nur für Lungenkrebs)

96 für Alzheimer und Demenz (35.000 / Jahr)

70 für Traumatismus oder Vergiftung

64 für Erkrankungen des Verdauungssystems

62 für Diabetes

37 für Lungenentzündung

22 für Einfluss (indirekt + direkt)

11 wegen Selbstmordes

10 für Verkehrsunfälle (darunter 2 unschuldige Fußgänger getroffen)

6 für Hepatitis

0,55 für Covid-19

Wie Riccardo Luna über die Tageszeiung „La Repubblica“ schreibt: „Die Daten sind unerbittlich, aber die Adverbien sind heimtückischer: Wenn ich“ bereits 100 Coronavirus-Fälle „sage, sage ich, dass sich das Virus schneller als erwartet verbreitet; Wenn ich „nur 100 Fälle“ sage, sage ich etwas anderes. Angst kommt nicht von Zahlen, sondern von Adverbien.“

Vielleicht könnten wir aus Respekt vor all den vergessenen Todesfällen (1.343 pro Tag) aufgrund von Herzinfarkt, Krebs, Diabetes und Demenz (alle vermeidbaren Erkrangungen wenn man mit einem angemessenen Lebensstil lebt) vermeiden, ein ganzes Land aufzuhalten, wenn wir nichts tun, um ihnen zu helfen: nicht einmal eine angemessene Zuckersteuer, eine Verringerung der Schadstoff- oder Pestizidbelastung, ein strengeres Rauchverbot. Alle Aktionen, die zu Tausenden und Abertausenden von Todesfällen mit weitaus geringeren sozialen Kosten geführt hätten.



8. Prävention:

Die Ärzte von AMPAS (der AMPAS-Verband hat derzeit 721 registrierte Ärzte in Italien) arbeiten bei Bedarf daran, Menschen dabei zu helfen, ihre Gesundheit jeden Tag auf natürliche Weise und ohne Unterdrückung von Medikamenten zu verbessern. Einige sehr einfache Vorschläge zur Hilfe und Hilfe finden Sie unter dem Link https://www.dietagift.it/?p=7522, während sich Regierung und Gesundheitsministerium anscheinend nur auf das Händewaschen und „Entfernungen“ konzentrieren, wenn auch sehr sozial nützlich. “ Die im Artikel aufgeführten Vitamine, Mineralien und Phytotherapie enthalten Dokumentlinks zu ihrer antiviralen Wirksamkeit. Erörtern Sie mit Ihrem Arzt die am besten geeignete Vorgehensweise.

In der Hoffnung, dass unsere Gedanken in einer Zeit, in der es notwendig ist, vereint und unterstützend zu bleiben, ruhig und frei von unnötigen Kontroversen, fragen wir uns, ob diese immer größeren Einschränkungen der individuellen Freiheiten in der illusorischen Hoffnung bestehen.

In der illusorischen Hoffnung, die Ausbreitung eines ziemlich ansteckenden, aber glücklicherweise nicht sehr tödlichen Virus zu stoppen, können sie dem Land nicht mehr Schaden zufügen, als es bereits zu einer ungefähren Verwaltung der ersten öffentlichen Kommunikation geführt hat.

Viren können dem Land keinen größeren Schaden zufügen, als dies bereits zu einer ungefähren Verwaltung der ersten öffentlichen Kommunikation geführt hat. Dieses Management hat unser Land (das erste, das systematisch eine hohe Anzahl von Abstrichen erstellt, selbst asymptomatische Individuen) verändert, anstatt das Problem (das existiert und existiert, niemand bestreitet es) innerhalb seiner Grenzen zu dimensionieren mit enormen Unannehmlichkeiten für Unternehmen, Menschen und Institutionen.

Wir empfehlen denjenigen, die diese Krise als Ärzte bewältigen, äußerste Vorsicht bei der Auferlegung von Grenzen für das Leben mit unverhältnismäßigen Maßnahmen, die Panik und Ängste sowohl in Italien als auch im Ausland weiter verstärken und Armut erzeugen können sowie unvermeidliche Krankheiten.

Wir alle, vereint, senden eine große Umarmung an diejenigen, die leiden, an diejenigen, die leiden werden, und an alle (von Müttern, die durch die Schließung von Schulen ins Haus gezwungen wurden, an Unternehmen – Touristen und andere), die von diesem Notfall betroffen sind wurden beschädigt.

Sollte sich die Verantwortung von jemandem ergeben, der zum richtigen Zeitpunkt das Feuer in Brand gesteckt hat, um diese Situation auszulösen, um bestimmte Interessen darzustellen, werden wir an vorderster Front die Gerechtigkeit für alle wiederherstellen, die diese Situation heute ohne Fehler erleiden müssen.

Wir stehen dem Gesundheitsministerium, den Behörden und den lokalen Verwaltungen weiterhin für jede Art von möglicher Zusammenarbeit zur Verfügung.

Der AMPAS-Verwaltungsrat

www.medicinadisegnale.it

Quelle: https://www.medicinadisegnale.it/?p=1002