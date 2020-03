Coronavirus in Italien: 133 Tote an einem Tag!

Die Zahl der Infizierten steigt in Italien weiter an:

Am Sonntag 8. März 2020 wurden 1.326 Neuinfektionen sowie 133 Tote verzeichnet.

Zum Coronavirus veröffentlichte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Sonntagabend 8. März 2020 die neuen Zahlen:

Inzwischen sind in Italien insgesamt 6.387 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Eine Zunahme von 1.326 Infizierten in den letzten 24 Stunden!

(Stand: 8. März 2020 18 Uhr)



Auch die Zahl der Todesopfer stieg stark an.

Allein am Sonntag sind in Italien 133 Personen verstorben, damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Italien auf 366.

Damit hat Italien wegen dem Coronavirus am zweitmeisten Tote nach China! Noch sei nicht abzusehen, wann der Höhepunkt erreicht werde, so Borrelli, der außerdem ankündigte, dass Italien 20 Millionen Schutzmasken bestellt habe, die ab 12. März 2020 geliefert werden sollen.





Die Lombardei ist die am schwersten vom Coronavirus betroffene Region: Allein in der Lombardei sind bisher 267 Personen verstorben, 56 in der Emilia Romagna.



650 Personen werden derzeit in den Intensivstationen betreut, die meisten (399) in der Lombardei.

622 Personen wurden geheilt.

Quelle: Ministero della Salute