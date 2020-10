Coronavirus in Italien: Keine Maske beim schnellen Gehen, Laufen, Joggen und Radfahren

Wer in Italien positiv auf das Coronavirus getestet wurde, musste mindestens 14 Tage zu Hause bleiben sowie zwei negative Corona-Tests vorweisen.

Am Sonntag (11.10.2020) schlug Gesundheitsminister Roberto Speranza laut Vorschlag des wissenschaftlich-technischen Beirates der Regierung in Rom vor, dass Corona-Positive bereits nach zehn Tagen aus der Quarantäne entlassen werden sollen. Voraussetzung: Ein negatives Testergebnis (nur mehr eines, bisher galten zwei). Der Vorschlag könnte bereits heute Montag 12. Oktober 2020 im neuen Dekret der Regierung Giuseppe Conte verankert werden.

Am gestrigen Sonntag 11. Oktober 2020 präzisierte das italienische Innenministerium, dass nur für das Spazierengehen im Freien die Maskenpflicht gilt.

Im Fall von sportlicher Aktivität muss man keine Atemschutzmaske tragen.

Schnelles Gehen, Laufen, Joggen und Radfahren gelten als sportliche Aktivitäten und sind daher ohne Maske erlaubt.