Coronavirus in Südtirol: 26 neue Fälle – erster Todesfall

Gestern (11. März 2020) wurden im Südtiroler Sanitätsbetrieb insgesamt 242 Tests durchgeführt; bei 26 Personen wurde eine Coronavirus-Infektion bestätigt. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten, Stand heute (12.3.2020), auf 103 Personen. Leider hat es nun auch den ersten Corona-Todesfall gegeben. Die erste mit Coronavirus infizierte Patientin – eine ältere Frau – ist vergangene Nacht im Landeskrankenhaus Bozen verstorben.

Insgesamt wurden gestern 242 Abstriche („Campioni“) ausgewertet. Bei 26 war das Testergebnis positiv, die Gesamtzahl der Personen, die in Südtirol auf Sars-Cov-2 positiv getestet wurden, steigt damit auf 103.

572 Personen sind in häuslicher Isolation. Die Situation der aufgenommenen Patienten stellt sich folgendermaßen dar: 47 Personen sind stationär aufgenommen, von diesen sind 33 Personen positiv getestete Fälle, weitere 14 Personen mit Verdacht auf Sars-Cov-2.

In der Einrichtung in Gossensass sind weiterhin 14 symptomfreie Personen mit Verdacht auf Coronavirus-Infektion in Quarantäne.

In Meran werden sechs Personen intensivmedizinisch betreut, in Bozen eine.

Die Bettensituation im Südtiroler Sanitätsbetrieb ist weiterhin unter Kontrolle, sowohl was die ordentlichen als auch die intensivmedizinischen Aufnahmen betrifft.

Die in der Nacht auf heute verstorbene Seniorin war am 9. März im Landeskrankenhaus Bozen aufgenommen worden. Der Zustand der Über-80jährigen hatte sich rapide verschlechtert und sie ist dann in der vergangenen Nacht verstorben. Die Frau war positiv auf Covid-19 getestet worden.