Coronavirus in Südtirol: 52 Neuinfektionen bei 2.698 Abstrichen

Coronavirus – Mitteilung des Südtiroler Sanitätsbetriebes – In den vergangenen 24 Stunden wurden 2.698 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht: Dabei wurden 52 Neuinfektionen festgestellt.

Insgesamt wurden bisher 169.006 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht, die von 88.792 Personen stammen. Diese und weitere Daten legte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am 25. September 2020 vor.

Die Zahlen im Überblick:

Untersuchte Abstriche am Donnerstag 24. September 2020: 2.698

Neu positiv getestete Personen: 52

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 3.438

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 169.006

Gesamtzahl der getesteten Personen: 88.792 (+1.082)

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 28

In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 47

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 0

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 292 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1.596 (darunter 52 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 18.531 (darunter 1.323 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 20.127

Geheilte Personen: 2.632 (+23); zusätzlich 909 (+1) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 3.541 (+24)

Mit dem neuartigen Virus infiziert haben sich 237 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 235 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten als geheilt.

Update: 17 der heutigen Neuinfizierten sind von Allgemeinmediziner mitgeteilte Patienten mit Symptomen. Acht Infektionen wurden über das Screening der Erntehelfer mitgeteilt.

Ein sehr großer Teil sind enge Kontakte von bereits identifiziert Covid-19-Positiven oder bekannten Infektionsherden, die Infektionsketten sind also bekannt.

Zu betonen ist, dass die 52 gemeldeten Positiven in Relation zu der sehr großen Anzahl an Abstrichen (2.700) an einem Tag zu stehen.

Der Zustand der auf den Normalstationen untergebrachten Patientinnen und Patienten ist stabil.

Korrektur der Zahl der auf den Normalstationen untergebrachten Patientinnen/Patienten: 28