Coronavirus Italien: Tracking-App kommt für iPhone und Android

In Italien wird die Kontroll-App „Immuni“ eingeführt (Ein Idee von der Mailänder Firma Bending Spoons S.p.a.). Es handelt sich dabei um eine Anwendung (APP) für iphone und Android Handys.„Immuni“ soll während der Phase 2 – also der Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens in Italien – helfen um die Verbreitung des Corona-Virus unter Kontrolle zu halten.

Die App ist nicht verplichtend. Die Nutzung ist also freiwillig.



Funktionsweise

Wenn sich zwei Personen mehr als einen Meter annähern, so wird dieser Kontakt via Bluetooth aufgezeichnet. Sollte sich herausstellen, dass eine der beiden Personen sich mit dem Coronavirus infiziert hat, können Tests durchgeführt werden bzw. die zweite Person kann isoliert werden.

Die zweite Funktion ist, dass die Krankengeschichte des Benutzers enthalten ist.

Alle wichtigsten Daten werden aktualisiert. Grunangaben sind: Alter, Geschlecht und Vorerkrankungen des Benutzers. Die Daten werden täglich aktualisiert, indem eine Änderung des Gesundheitszustandes oder auftretende Symptome eingegeben werden.

Die App wird demnächst verfügbar sein.