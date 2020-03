Coronavirus: Kurverwaltung Meran schliesst Büros

Angesichts der ernsten Lage und der Notwendigkeit, den Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus uneingeschränkt Folge zu leisten, hat die Kurverwaltung Meran beschlossen, ihre Büros bis einschließlich 25. März zu schließen. In diesem Zeitraum ist der fortwährende Austausch zwischen dem Personal und der Direktion der Kurverwaltung durch die Möglichkeiten des „Smart Working“ gewährleistet. Das Informationsbüro ist geschlossen; die Mitarbeiterinnen gehen ihrer Tätigkeit aber per Telearbeit nach und sind von Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr erreichbar (Tel. 0473 272000; info@meran.eu).

In seiner am gestrigen Donnerstag per Videokonferenz abgehaltenen Sitzung hat sich der Verwaltungsrat der Kurverwaltung mit den derzeit dringendsten Themen beschäftigt. Dazu gehörte u. a. die Eröffnung des Meraner Marktes, die für Ende März geplant war und auf einen noch festzulegenden Termin verschoben wurde. Alle für den deutschsprachigen Markt geplanten Marketingaktionen der Kurverwaltung wurden fürs Erste abgebrochen, jene für den italienischen Markt verschoben.



Das für die vergangene Wintersaison und speziell für die Zeit nach der Meraner Weihnacht entwickelte Projekt „Meran-o slow e.motion“, welches aus einer Marketingkampagne und besonderen touristischen Produkten bestand, war indes sehr erfolgreich. Durch das Projekt konnte ein Anstieg von 30 Prozent bei den Ankünften und von 20 Prozent bei den Übernachtungen erzielt werden. Die noch auszuwertenden Daten des Monats Februar dürften diese positive Entwicklung bestätigen.

Die Kurverwaltung Meran blickt nach vorne und hält ihre PR- und Medienkontakte unverändert aufrecht, um die Vorbereitungen auf die Sommersaison nach dem 25. März mit voller Kraft anzugehen.

Gemeinsam schaffen wir es.

Kurverwaltung Meran