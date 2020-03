Coronavirus: Ministerpräsident Giuseppe Conte erklärt ganz Italien zur Sperrzone – Video

In Italien gibt es keine „rote Zone“ mehr, ab heute ist ganz Italien eine „geschützte Zone“.

Auch in Südtirol darf die Polizei nun Bürger anhalten und nachfragen, wohin sie unterwegs sind und warum.

Alle Bürger dürfen ihre Häuser nur mehr zu Arbeitszwecken und für dringliche Besorgungen verlassen.



Ministerpräsident Giuseppe Conte wörtlich: „Es braucht diese neuen Notmaßnahmen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Die Zahl der Neuinfektionen steigt. Jene der Todesfälle auch. Es braucht noch schärfere Maßnahmen. Wir müssen unsere Gewohnheiten ändern! Es gibt in Italien keine roten, orangen oder gelben Zonen mehr, das ganze Staatsgebiet ist ab sofort eine geschützte Zone. Die Zukunft liegt in unserer Hand“, so Conte.

Die Schulen und Kindergärten bleiben in ganz Italien vorerst bis 3. April 2020 geschlossen. Mit einer Wiederaufnahme des Unterrichts ist realistischerweise frühestens nach Ostern zu rechnen.

Bars und Restaurants müssen in ganz Italien schon um 18 Uhr schließen.

Die Zahl der Coronavirus-Toten in Italien steigt weiterhin rasant: Innerhalb eines Tages sind in Italien 97 Menschen der neuartigen Lungenkrankheit erlegen. Somit gibt es in Italien bereits 463 Tote. Die Zahl der Infizierten kletterte auf 7.985, am Sonntag waren es noch 7.375