Coronavirus: Sperrzone Norditalien | ARTE – Video

Die Lagunenstadt Venedig menschenleer: In der vierten Woche der Corona-Krise in Italien, bietet sich ein ebenso faszinierendes wie verstörendes Bild. In der Stadt, die normalerweise von Menschenmassen förmlich überrannt wird, sind Plätze und Gassen wie leergefegt. Die Venezianerinnen und Venezianer halten sich an die von der Polizei streng kontrollierte Ausgangssperre. Eine gespenstische Ruhe liegt über Stadt, das Wasser in den Kanälen ist so klar wie schon lange nicht mehr.

Mit einer Sondergenehmigung der Behörden bereisen die beiden TV-Reporter Markus Frings und Marco Polo den vom Virus besonders betroffenen Norden Italiens. Von Venedig aus machen sie sich auf den Weg nach Bergamo, das Zentrum der europäischen Corona-Pandemie. Hier sind leider die meisten Toten in ganz Italien zu verzeichnen. Unterwegs treffen die beiden auf Ärzte, Kioskbesitzer und Gastronomen, die versuchen das Beste aus der schwierigen Situation zu machen. Marco Polo zeigt zudem wie seine Familie mit drei kleinen Kindern mit dem neuen Alltag in Südtirol zurechtkommt.

