Lockerungen wird es in Südtirol, laut LH Arno Kompatscher, erst ab Ende der nächsten Woche geben.

Ausserdem werde erst nach einer Analyse über weitere Lockerungen entschieden werden.

Damit gilt in Südtirol weiterhin: Bei einem Abstand von mehr als 2 Meter braucht es keine Maske, unter 2 Meter Abstand muss die Maske getragen werden, so LH Kompatscher.

Wegen der Autonomie gelte in Südtirol immer das Landesgesetz, so Kompatscher, das sei das, was unser Land eben ausmache.