Coronavirus Südtirol: 255 Neuinfektionen nachgewiesen durch PCR-Test – 2 Todesfälle

Coronavirus – Mitteilung des Sanitätsbetriebes

In den letzten 24 Stunden wurden 1.518 PCR-Tests untersucht und dabei 255 Neuinfektionen festgestellt.

Bisher (04.11.2021) wurden insgesamt 680.605 Abstriche untersucht, die von 248.140 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (03.11.2021): 1.518

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 255

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 81.558

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 680.605

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 248.140 (+404)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.193.477

Durchgeführte Antigentests gestern: 7.168

Nasenflügeltests, Stand 03.11.: 975.366 Tests gesamt, 1.457 positive Ergebnisse, davon 738 bestätigt, 375 PCR-negativ, 344 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.

Anzahl der positiv Getesteten vom 03.11.2021 nach Altersgruppen:

0-9: 14 = 5%

10-19: 39 = 15%

20-29: 26 = 10%

30-39: 39 = 15%

40-49: 33 = 13%

50-59: 44 = 17%

60-69: 25 = 10%

70-79: 20 = 8%

80-89: 11 = 4%

90-99: 4 = 2%

Gesamt: 255 = 100%

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 58

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 7

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 4

Verstorbene: 1.207 (+2)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 3.762

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 148.981

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 152.743

Geheilte Personen insgesamt: 78.853 (+100)

Daten zur Lage in den Schulen in Südtirol (alle Schultypen und Schulstufen)

Positive Fälle von 1. – 31.10.:

Gesamtzahl positiv getestete Schülerinnen und Schüler: 350

Gesamtzahl positiv getestetes Schulpersonal: 53

Quarantänemaßnahmen 01.10. – 31.10.:

Anzahl Klassen, die nicht in Quarantäne versetzt worden sind (nur ein positiver bestätigter Fall pro Klasse und Teilnahme an den Nasenflügeltests): 194

Anzahl Klassen, die in Quarantäne versetzt worden sind mit zwei oder mehr positiven bestätigten Fällen (mit Teilnahme an den Nasenflügeltests) oder mit einem bestätigten Fall (bei Nicht-Teilnahme an den Nasenflügeltests): 105