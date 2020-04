Coronavirus Südtirol: Die aktuelle Lage am 14. März 2020

LPA – Die Zahlen von heute (14. April): 300 untersuchte Abstriche in den vergangenen 24 Stunden, 35 positiv getestete Personen. Die Zahl der insgesamt positiv getesteten Personen steigt damit auf 2180.

Insgesamt wurden bisher 24.457 Abstriche untersucht, die von 12.194 Personen genommen wurden. Diese und weitere Zahlen meldet der Südtiroler Sanitätsbetrieb.

204 Personen werden aufgrund des neuartigen Coronavirus in den regulären Abteilungen der sieben Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes, den vertragsgebundenen Kliniken sowie in der Einrichtung in Gossensaß betreut.

Weitere 68 Personen, die als Verdachtsfälle gelten, werden ebenfalls in Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes versorgt.

Intensivmedizinische Behandlung benötigen 26 Patientinnen und Patienten. Sie sind auf die Intensivstationen der krankenhäuser in Südtirol verteilt. Weitere 8 Intensivpatientinnen und Intensivpatienten werden in Kliniken in Österreich und Deutschland versorgt.

Die Zahl der in den Krankenhäusern des Südtiroler Sanitätsbetriebes Verstorbenen, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren, beträgt nun 135.

Aus den Südtiroler Seniorenwohnheimen werden 82 Todesfälle gemeldet. Die Todesfälle, die mit dem neuartigen Coronavirus in Zusammenhang stehen, steigen damit auf 217.

Die Zahl der Südtirolerinnen und Südtiroler, die sich in amtlich verordneter Quarantäne oder häuslicher Isolation befinden, beträgt weiterhin mehrere Tausend. Zurzeit sind es 3063. 4999 Personen wurden bereits daraus entlassen. Die Gesamtzahl der Bürgerinnen und Bürger, die von einer Quarantänemaßnahme betroffen waren oder noch sind, beläuft sich auf 8062.

Mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben sich 216 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 11 Basisärzte sowie 2 Basiskinderärzte haben sich ebenfalls mit dem Virus infiziert.

Als geheilt gelten in Südtirol 386 Personen. Dazu kommen 166 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Geheilte Personen: 552 (+15).

Die Zahlen im Überblick



Untersuchte Abstriche gestern (13. April): 300

Positiv getestete neue Personen: 35

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 24.457

Gesamtzahl der getesteten Personen: 12.194

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 2180

Auf Normalstationen, in vertragsgebundenen Privatkliniken und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen/Personen: 204

Covid-19 Patientinnen und Patienten in Intensivbetreuung: 26

Südtiroler Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung im Ausland: 8

Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 68

In den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes Verstorbene: 135

In den Seniorenwohnheimen Verstorbene: 82

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 217

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 8062

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 3063

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 4999

Geheilte Personen: 386; zusätzlich 166 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden

Geheilte Personen: 552 (+15)

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 216

Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 13

Die Tabellen mit den positiven Getesteten pro Gemeinde und jene der in Quarantäne befindlichen Personen, aufgeschlüsselt nach Gemeinde, werden so bald wie möglich nachgeliefert.

LPA/sabes