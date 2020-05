Coronavirus Südtirol: Die aktuelle Lage am 28. April 2020

LPA – 490 Abstriche hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb in den vergangenen 24 Stunden untersucht; dabei wurden 2 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

Die Zahl der positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Personen steigt damit auf 2498. Diese und weitere Zahlen vermeldet auch heute (28. April) in gewohnter Weise der Südtiroler Sanitätsbetrieb.

Die Gesamtzahl der untersuchten Abstriche beträgt mittlerweile 39.130; dabei wurden insgesamt 18.567 Personen getestet.

In den normalen Abteilungen der sieben Südtiroler Krankenhäuser, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß werden 186 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen versorgt.

39 als Verdachtsfälle eingestufte Personen sind ebenfalls in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes untergebracht.

11 an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten müssen weiterhin in den Südtiroler Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt werden. 4 Covid-19-Intensivpatientinnen und -Patienten werden in Krankenhäusern in Österreich versorgt.

166 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen sind bisher in den Südtiroler Krankenhäusern verstorben. Die Südtiroler Seniorenwohnheime melden 106 Todesfälle. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt damit 272.

Auch die Quarantänemaßnahmen gehen weiter. Zurzeit befinden sich 1969 Bürgerinnen und Bürger in amtlich verordneter Quarantäne. 7716 wurden bereits von dieser Beschränkung befreit. Bisher waren und sind 9685 Südtirolerinnen und Südtiroler von amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation betroffen.

231 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes haben sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, davon sind bereits 160 geheilt. Ebenfalls infiziert haben sich 12 Basisärzte (11 geheilt) und 2 Basiskinderärzte (beide geheilt).

Als geheilt gelten in Südtirol 1316 Personen (+ 30 gegenüber dem Vortag). Dazu kommen 454 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 1784 (+ 44 gegenüber dem Vortag).

Die Zahlen im Überblick



Untersuchte Abstriche gestern (27. April): 490

Positiv getestete neue Personen: 2

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 39.130

Gesamtzahl der getesteten Personen: 18.567

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 2498

Auf Normalstationen, in vertragsgebundenen Privatkliniken und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen/Personen: 186

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 11

Südtiroler Covid-19 Patientinnen und Patienten in Intensivbetreuung Ausland: 4

Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 39

In den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes Verstorbene: 166

In den Seniorenwohnheimen Verstorbene: 106

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 272

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 9685

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1969

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 7716

Geheilte Personen: 1.316 (+30 gegenüber dem Vortag); zusätzlich 468 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 1784 (+44 gegenüber dem Vortag).

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 231 (160 geheilt)

Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 14 (13 geheilt)

LPA/sabes