Coronavirus Südtirol: Phase 2

LPA – #NeustartSüdtirol: Wie der politische Weg dorthin weitergehen soll, war das zentrale Thema der virtuellen Landesmedienkonferenz am Diesntag 28. April 2020 um 16.30 Uhr.

Wie der Weg beim #NeustartSüdtirol weiter gehen soll, war Thema der Landesmedienkonferenz am 28. April 2020 mit Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landeshauptmannstellvertreter Giuliano Vettorato. Sie berichteten über die anzusprechenden Themen in den nun folgenden Gesprächen und Verhandlungen mit der Regierung in Rom und welche Inhalte die Landesregierung dem Südtiroler Landtag für ein eigenes Landesgesetz vorschlagen wird.

Hier der Link zum Video der Konferenz vom 28. April 2020 auf der YouTube-Seite des Landes Südtirol.

YouTube-Kanal des Landes: Zugang für alle

Der Zugang für Medien sowie Bürgerinnen und Bürger zum YouTube-Kanal ist unverändert: Alle Interessierten können die Medienkonferenz auf der Internetseite des Landes Südtirol zum Coronavirus live mitverfolgen. Sie wird einige Minuten vor dem offiziellen Start freigeschaltet.

Hier der Link zu den bisherigen virtuellen Landesmedienkonferenzen auf dem YouTube-Kanal des Landes – auch in Gebärdensprache für Hörgeschädigte. Die Videos der Medienkonferenz mit Übersetzung in Gebärdensprache (dt.+ital.).

