COSE CHE NON SAI SUL 5G: Come funziona – Andrea Grieco – 3 Video

Cos’è il 5G? E’ la quinta generazione di una tecnologia che irradia un segnale elettromagnetico pervasivo e onnipresente, che cambierà le nostre vite. In meglio o in peggio? Fra qualche anno ci saranno un milione di device connessi per chilometro quadrato. Il nostro frigorifero si renderà conto che mancherà il latte e lo ordinerà al posto nostro, e dopo l’ufficio basterà salire in macchina perché a casa si accendano i condizionatori. Comodità „irrinunciabili“, ma a quale prezzo?

Ci sono omissioni nelle accattivanti e martellanti pubblicità che ogni giorno vediamo in televisione? Con il 5G verranno installate nuove antenne a migliaia, sempre più minuscole, magari nascoste nei tombini, annidate dentro ai lampioni o installate sui nostri stessi palazzi. Cosa sappiamo degli effetti a lungo termine dell’elettromagnetismo? Siamo sicuri che le Istituzioni stiano facendo tutto il necessario per veder rispettato il principio di precauzione? In Belgio, a Bruxelles, la politica ha detto no, perché i cittadini non sono cavie da laboratorio (esattamente con queste parole).

Gli italiani, per i nostri politici, valgono di meno? Andrea Grieco, fisico, matematico ed esperto di elettromagnetismo, davanti alle telecamere di Byoblu vi introdurrà ai segreti tecnici del 5G, e vale la pena guardarlo, questa sera in Prima Visione alle 21, perché questo è il momento giusto per informarsi: prima che le cose avvengano. Dall’amianto al glifosato, troppo spesso purtroppo l’interesse economico è stato anteposto alla salute dell’intera comunità. E sappiamo tutti come è andata a finire.

Fonte: byoblu su youtube