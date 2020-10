Covid, Italiens Gesundheitsminister Speranza berichtet im Parlament: „Italien ist in der EU besser dran, aber machen wir uns nichts vor“

Covid 19 – Italiens Gesundheitsminister Speranza berichtet im Parlament über das neue Ministerialdekret: „Italien ist in der EU besser dran, aber machen wir uns nichts vor“

Italien ist zusammen mit Deutschland das Land, das in der EU die zweite Welle besser aufhält, aber wir dürfen uns keine Illusionen machen. „So beginnt Gesundheitsminister Roberto Speranza in der Kammer mit der Veranschaulichung des neuen Ministerialdekrets, das neue Coronavirus-Beschränkungen enthält.

Die Bestätigung aller bisher geplanten Ansteckungsschutzmaßnahmen, die Einführung der Maskenpflicht im Freien, die Verlängerung des Ausnahmezustands bis zum 31. Januar, kein neuer Druck für Lokale, sind die Eckpfeiler der Maßnahme, die eine Dauer von 30 Tagen haben sollte. Eine neue Konfrontation mit den lokalen Behörden bezüglich der Maßnahmen wird heute ebenfalls erwartet. Und heute Abend wird sich der Ministerrat treffen, um den letzten Schliff für die Bestimmung zu geben, die morgen Abend von Ministerpräsident Giuseppe Conte unterzeichnet wird, wie der Gesundheitsminister bestätigt.

Gesundheitsminister Roberto Speranza unterstreicht auch die Notwendigkeit einer engeren Koordinierung zwischen dem Staat und den Regionen, denn „heute besteht die Neuheit darin, dass es keine Territorialitätsdynamik mehr gibt, wobei ein Teil des Landes stark betroffen ist und der Rest nur geringfügig betroffen ist.“ Keine Region kann sich gefährdet fühlen „. Angesichts dieser Prämissen, so der Gesundheitschef weiter, entspricht die Einschätzung des Premierministers, den Ausnahmezustand bis zum 31. Januar 2021 zu verlängern, “ in der Situation, in der sich das Land befindet“. In dem Ministerialdekret, das die Regierung verabschieden wird, wird daher „die Ausweitung der Verpflichtung von Masken auch im Freien bewertet“.

Die Maßnahmen der sozialen Distanzierung werden ebenfalls bestätigt, das Verbot von Versammlungen – für die „das Kontrollniveau erhöht wird“ – sowie die häufige Desinfektion der Hände. „Hier hat Politik nichts damit zu tun, links und rechts haben nichts zu tun – fügt Speranza hinzu – es wäre falsch, sich zu teilen. Wir müssen angesichts der Anzeichen der wissenschaftlichen Gemeinschaft einig bleiben. Wir müssen eine Dynamik vermeiden, die unser nationales Gesundheitssystem gefährden könnte.

In zwei Monaten sind wir von 30 Krankenhausaufenthalten auf der Intensivstation auf 323 übergegangen. In der ersten Phase betrug das Durchschnittsalter der Fälle 70 Jahre, jetzt sind es 41 Jahre, auch in diesem Fall kann uns der Trend keine Sicherheit geben, denn im August war das Durchschnittsalter 31 Jahre „.

Was die Schulen anbelangt, so war die „Entscheidung, sie offen zu halten, richtig – fährt der Leiter des Gesundheitswesens fort – und die ersten vom Bildungsministerium veröffentlichten Daten zeigen, dass die Infektionsrate derzeit gering ist“ und im Moment überschaubar. „Für den Impfstoff dauert es Monate“, was von „Resistenz“ sein wird.

Aber Italien ist bei den Behandlungen voraus: „Es wird weniger über sie gesprochen als über Impfstoffe, aber es werden auch wichtige Arbeiten an den Behandlungen durchgeführt, und Italien steht auch hier an vorderster Stelle.“ Dann schließt Speranza mit einem Aufruf zur Einheit: „Die Gesundheitssicherheit ist der erste Baustein, auf dem der Neustart des Landes und die wirtschaftliche Herausforderung aufgebaut werden können. Die nächsten Monate werden nicht einfach sein und wir müssen den Geist der nationalen Gemeinschaft wieder aufnehmen, der uns in den letzten Wochen gefolgt ist.



Quelle: repubblica.it