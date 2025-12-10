„Cucina italiana“ erhält Unesco-Welterbe-Status: Stolz, Tradition und Teamgeist

Foto: pixabay.com

Die italienische Küche hat es offiziell in die Liste des immateriellen Unesco-Weltkulturerbes geschafft. Das Komitee in Neu-Delhi bestätigte den Antrag „Cucina italiana“ – und die italienische Delegation unter Außenminister Antonio Tajani feierte lautstark.

Zum ersten Mal wird nicht eine einzelne Kochtechnik ausgezeichnet, sondern eine komplette kulinarische Kultur. Getragen wurde die Bewerbung von mehreren Institutionen wie dem „Collegio Culinario“ und der „Accademia della Cucina Italiana“, mit dem Ziel, Werte wie Ressourcenschonung, Anti-Verschwendung und den Schutz traditioneller Gerichte hervorzuheben.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach von einem historischen Moment, der die nationale Identität stärke. Tajani lobte den gemeinsamen Einsatz und erinnerte an die wirtschaftliche Dimension: Allein 2024 erreichten Agrarexporte 68 Milliarden Euro – Tendenz steigend. Die italienische Küche, so sein Fazit, sei Tradition, Gesundheit, Innovation und ein starker Wachstumsmotor zugleich.