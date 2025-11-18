CYBER-ALARM! Cloudflare-Blackout legt das WEB lahm!

Die digitale Welt bebt: Eine gigantische, weltweite Störung beim Netzwerk-Giganten Cloudflare hat das Internet in weiten Teilen zum Stillstand gebracht!

Es ist ein Schlag ins Herz des Webs: Selbst die größten digitalen Flaggschiffe wie die Social-Media-Macht X (ehemals Twitter) und die KI-Sensation ChatGPT sind komplett außer Gefecht! Für Millionen Nutzer bedeutet das: Funkstille. Auch die Anmeldung beim größten deutschen Nachrichtenportal BILD ist aktuell blockiert.

Die Reaktion des Tech-Konzerns selbst klingt alarmiert. Auf ihrer eigenen Status-Website gab Cloudflare um 13:03 Uhr deutscher Zeit die düstere Bestätigung: „Cloudflare ist sich eines Problems bewusst, das mehrere Kunden betrifft, und untersucht dieses derzeit.“ Kurz darauf die fast schon verzweifelte Ansage: „Wir arbeiten daran, die vollständigen Auswirkungen zu verstehen und dieses Problem dringendst zu beheben.“

Die Uhr tickt. Das Internet hält den Atem an und wartet auf ein dringendes Lebenszeichen des digitalen Torwächters.