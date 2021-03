Cyber-Attacke auf Channel Nine: Live-Übertragungen in Australien unterbrochen

Eine Cyber-Attacke hat die Live-Übertragungen des australischen Fernsehsenders Channel Nine gestört und damit Sorgen über die Anfälligkeit des Landes für Hacker aufkommen lassen.

Der Sender sagte, dass er nicht in der Lage war, mehrere Sendungen am Sonntag auszustrahlen, einschließlich Weekend Today.

Channel Nine sagte, es werde untersucht, ob es sich bei dem Hack um „kriminelle Sabotage oder das Werk einer fremden Nation“ handele.

Das australische Parlament untersuchte am Sonntag in Canberra ebenfalls einen möglichen Cyberangriff.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Andrew Hastie sagte, dass der Zugang zu IT und E-Mails im Parlamentsgebäude als Vorsichtsmaßnahme gekappt worden sei.

Er sagte, dies geschehe als Reaktion auf Probleme, die einen „externen Anbieter“ beträfen, ohne näher darauf einzugehen.

Australisches Parlament von Cyber-Hack-Versuch betroffen

Australiens Verteidigungsdaten in „umfangreichem“ Hack

„Dies ist eine rechtzeitige Erinnerung daran, dass die Australier in Bezug auf ihre Cybersicherheit nicht selbstgefällig sein dürfen“, sagte der Minister am Sonntag gegenüber der Website News.com.au.

„Die Regierung hat schnell gehandelt, und wir haben die besten Köpfe der Welt, die daran arbeiten, dass Australien der sicherste Ort bleibt, um online zu arbeiten“, sagte er.

Es ist nicht klar, ob der Ausfall des Parlaments und der Cyberangriff auf Channel Nine zusammenhängen. Die Moderatoren des Senders tweeteten über ihre On-Air-Probleme.

Was hat Channel Nine zu dem Cyberangriff gesagt?

Channel Nine, zu dem auch die Zeitungen „The Sydney Morning Herald“ und „The Age“ gehören, sagte, dass seine Verlags- und Radioabteilungen weitgehend nicht betroffen seien.

Aber der TV-Bereich war betroffen. Zunächst hieß es, Nine reagiere auf technische Probleme“, die die Live-Übertragungen betreffen.

Weekend Today, das von 07:00 bis 13:00 Uhr Ortszeit (21:00 bis 03:00 GMT) aus Sydney gesendet wird, wurde nicht ausgestrahlt.

Die Online-Nachrichtenseite, 9news.com.au, war ebenfalls betroffen.

Am Sonntagabend bestätigte Channel Nine, dass es einen „Cyberangriff auf unsere Systeme“ gegeben habe.

„Unsere IT-Teams arbeiten rund um die Uhr, um unsere Systeme vollständig wiederherzustellen, was vor allem unsere Sende- und Unternehmensbereiche betroffen hat. Die Verlags- und Radiosysteme sind weiterhin in Betrieb“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

Ein späterer Bericht von Mark Burrows, einem leitenden Journalisten für das Netzwerk, sagte, dass das Unternehmen „von Hackern angegriffen wurde“. Er sagte, dass Emails und Redaktionssysteme ausgefallen seien.

„Ich bin nicht überrascht“, sagte Herr Hastie, der stellvertretende Verteidigungsminister, gegenüber Nine. „Allein im letzten Jahr hatten wir 60.000 Berichte über Cyber-Kriminalität an die australische Cyber-Sicherheitsbehörde. Das ist eine alle 10 Minuten.“

Nine hat alle seine Mitarbeiter angewiesen, bis auf weiteres zu Hause zu arbeiten. Der Sender konnte seine Sendungen am Montag ausstrahlen.

Quelle: https://www.bbc.com