Das Bergrestaurant in Weissbrunn im Ultental – Fotos

Das Bergrestaurant Weissbrunn liegt am Ende des Ultentales im Nationalpark Stilfserjoch und ist leicht mit dem Auto, Linienbus oder auch mit dem Fahrrad zu erreichen. Im Frühjahr, Sommer und Herbst ist es ein Idealer Ausgangspunkt für Spaziergänge, leichte Wanderungen bis hin zu anspruchsvolleren Gipfeltouren. Gerne laden wir Sie ein sich auf unseren Terrassen und in den Stuben gemütlich zu machen, dort verwöhnt Sie Johannes und sein Team mit traditionellen Südtirol Speisen und Haus gemachten Kuchen.

(Noch bis 15. November 2021 geöffnet!) – Dienstag Ruhetag!



Weissbrunn Bergrestaurant Weissbrunn 166 39016 St. Gertraud

Tel. +39 0473 790528

Der Weißbrunnsee ist ein Stausee im oberen Ultental in Südtirol. Er gehört zu der Kette von Stauseen und Wasserkraftwerken im Ultental, die Alperia Greenpower GmbH zur elektroenergetischen Nutzung der Wasserkraft des Tales betreibt.