Das brandneue Linux Mint 22.2 – Eine Alternative zu Windows 11 – Video

Inhaltsverzeichnis Neue Funktionen in Linux Mint 22.2 „Zara“ Fingwit – Native Fingerabdruck-Unterstützung Verbesserte Sticky Notes mit Synchronisierung Visuelle Verbesserungen Verbesserungen in Hypnotix ️ Weitere Verbesserungen

Ist „Zara“ die richtige Wahl für dich?

Aktualisierung auf Linux Mint 22.2

Fazit

Video 22.2 „Zara“ wurde am 2. September 2025 veröffentlicht und ist eine Long-Term-Support-Version mit Updates bis 2029. Sie basiert auf Ubuntu 24.04 LTS und dem Linux-Kernel 6.14. Die Version bietet eine Reihe von Verbesserungen in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Ästhetik.

Neue Funktionen in Linux Mint 22.2 „Zara“

Fingwit – Native Fingerabdruck-Unterstützung

Eine der bemerkenswertesten Neuerungen ist die Einführung von Fingwit, einer nativen Anwendung zur Verwaltung von Fingerabdruck-Authentifizierung. Mit Fingwit können Benutzer ihren Fingerabdruck für die Anmeldung, das Entsperren des Bildschirms, die Bestätigung von sudo -Befehlen und die Ausführung administrativer Anwendungen verwenden. Diese Funktion ersetzt die Notwendigkeit für Drittanbieter-Tools und verbessert die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Tom’s Hardware

Verbesserte Sticky Notes mit Synchronisierung

Die Sticky Notes-Anwendung wurde aktualisiert, um abgerundete Ecken und eine verbesserte Benutzeroberfläche zu bieten. Eine neue Funktion ermöglicht die Synchronisierung von Notizen über ein Android-Companion-App namens StyncyNotes. Diese App ist über F-Droid verfügbar und unterstützt die gleiche Formatierung wie die Desktop-Version. Außerdem ist die Anwendung nun mit dem Wayland-Display-Server kompatibel. OMG! Ubuntu

Visuelle Verbesserungen

„Zara“ führt subtile visuelle Änderungen ein, darunter:

Ein verschwommener Hintergrund auf dem Anmeldebildschirm, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Benutzer-Avatare auf dem Anmeldebildschirm, um zwischen verschiedenen Konten zu unterscheiden.

Eine bläulichere Mint-Y-Thema , die den modernen Look aktualisiert.

Bessere Integration von GTK4/libadwaita-Anwendungen mit den Mint-Themen.

Verbesserungen in Hypnotix

Die IPTV-Anwendung Hypnotix wurde mit zwei neuen Anzeigemodi aktualisiert:

Theatermodus : Blendet Steuerelemente und Menüs aus, behält jedoch Fensterrahmen und Titelleiste bei.

Rahmenloser Modus: Bietet ein schwebendes Bild-im-Bild-ähnliches Erlebnis.

Diese Modi verbessern das Benutzererlebnis beim Ansehen von Inhalten. OMG! Ubuntu

️ Weitere Verbesserungen

Software Manager : Wurde visuell überarbeitet, um die Benutzererfahrung zu verbessern.

Update Manager : Kann nun Systemneustarts vorschlagen, wenn ein Update dies erfordert.

Sticky Notes : Unterstützt jetzt die Wayland-Umgebung.

Verbesserte Unterstützung für Flatpak-Anwendungen: Durch eine aktualisierte Version des libadwaita-Stilsheets.

Ist „Zara“ die richtige Wahl für dich?

Wenn du bereits Linux Mint 22 oder 22.1 verwendest, bietet „Zara“ eine Reihe von nützlichen Verbesserungen, die das Benutzererlebnis weiter optimieren. Die Einführung von Fingwit für die Fingerabdruck-Authentifizierung ist besonders hervorzuheben, da sie die Sicherheit erhöht und die Notwendigkeit für Drittanbieter-Tools reduziert. Die visuelle Auffrischung und die Verbesserungen in Anwendungen wie Sticky Notes und Hypnotix tragen ebenfalls zur Attraktivität dieser Version bei.

Für neue Benutzer, insbesondere diejenigen, die von Windows umsteigen, bietet „Zara“ eine benutzerfreundliche und stabile Plattform mit langfristigem Support. Die Systemanforderungen sind moderat, was die Version auch für ältere Hardware geeignet macht.

Aktualisierung auf Linux Mint 22.2

Die Aktualisierung auf „Zara“ ist einfach über den integrierten Update Manager möglich. Für eine Neuinstallation stehen ISO-Dateien für die Desktop-Umgebungen Cinnamon 6.4, Xfce 4.18 und MATE 1.26 zur Verfügung. Tom’s Hardware

Fazit

Linux Mint 22.2 „Zara“ ist eine durchdachte und benutzerfreundliche Aktualisierung, die sowohl ästhetische als auch funktionale Verbesserungen bietet. Die Einführung von Fingwit für die Fingerabdruck-Authentifizierung und die Synchronisierung von Sticky Notes über Android sind praktische Neuerungen. Die visuelle Auffrischung und die verbesserten Anwendungen tragen dazu bei, das Benutzererlebnis weiter zu verbessern.