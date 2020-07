Das Gesetz der Anziehung in Aktion

Viele Menschen sind spätestens nach dem Besteller „The Secret“ von dem Gesetz der Anziehung überzeugt. Aber wieso wirkt es dann nicht?

Entscheidend sind nicht unsere bewussten Gedanken, sondern unsere unbewussten. Wir haben circa 60.000-90.000 unbewusste Gedanken pro Tag. Du ziehst das an, was in deinem Unterbewusstsein eingespeichert ist.

Das Law of Attraction Bundle verstärkt deine positiven Gedanken und lässt dich das manifestieren, was du dir wirklich wünschst.

Zur Webseite

Wirkt das Gesetz der Anziehung wirklich?

Gleiches zieht Gleiches an. Das Gesetz der Anziehung oder auch Gesetz der Resonanz genannt (auf englisch: Law of Attraction) ist ein allumfassendes und permanent wirkendes Prinzip unserer Realität.

Es besagt grundlegend, dass alle unsere Gefühle und Gedanken wie ein unbewusster Magnet wirken und somit eben solche Manifestierungen in der Umwelt bedingen werden.

Füllt man sich beispielsweise mit destruktiven und negativen Gedanken, so werden genau solche Zustände in unser Leben gezogen.

Verändere dich und es verändert die Welt.

Dieses Naturgesetz ist dauerhaft wirksam und ebenso präzise. Allerdings bezieht es sich nicht nur auf bewusste Gedanken, sondern auch auf unbewusste, die tief in unserer Persönlichkeit schlummern.

Auf diese haben wir größtenteils keinen Einfluss, außer wir können sie mühsam bewusst identifizieren und verändern.

So wirkt das Gesetz der Anziehung auch in deinem Leben

Das Law of Attraction Bundle hilft dir dabei dein Unterbewusstsein auf konstruktives Denken umzulenken und die Wirkung des Gesetzes zu potenzieren.

Dies zeigt sich vorallem auf zweiter Instanz durch die Manifestierungen in unserer äußeren Welt. Unsere innere Welt prägt die Äußere.

Das Law of Attraction Bundle löst gezielt negative Glaubenssätze im Unterbewusstsein auf und überschreibt sie durch positive Überzeugungen. Diese greifen auf dein Handeln, deine Gedanken und dein Verhalten zu und verändern so dein Leben dramatisch ins Positive!

Das Law of Attraction Bundle kann zudem als eine Art Booster verstanden werden, da es alle Suggestionen auch der anderen Bundles wirksamer macht.

Das beinhaltet das Law of Attraction Bundle:

Potenzierung deiner positiven Gedanken schnellere Manifestierung von Wunsch-Zuständen Vermeidung destruktiver Glaubenssätze intuitives Handeln im Einklang mit dem Gesetz der Anziehung Anziehung von Harmonie in jedem Lebensbereich Negative Gedanken loslassen Auflösung störender Glaubensmuster

5 Beispiel-Suggestionen

“Ich handle intuitiv und im Einklang mit dem Gesetz der Anziehung.”

“Ich ziehe Harmonie natürlich in mein Leben.”

“Ich löse nun meine unterbewussten Negativ-Glaubenssätze auf.”

“Ich verstärke nun die Wirkungskraft meiner positiven Gedanken.”

“Ich manifestiere meine Ziele schnell und sicher in mein Leben.”

Law of Attraction Bundle:

Enthalten im Law of Attraction Bundle:

3x Subliminals “Law of Attraction Booster” (Achtung: Es wurden deutlich mehr Affirmationen benutzt als bei herkömmlichen Subliminals. Erfolge können direkt eintreten!)

Leitfaden zur optimalen Verwendung der Subliminals

Weitere Erklärungen der benutzten Frequenzen

Alle Produkte werden digital ausgeliefert und sind sofort verfügbar!

Zur Webseite