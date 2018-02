Vino Rosso – DAS GLEICHE ALTE SPIEL: WEGEN DIR – Video

Aus Liebe hat sich wohl jeder schon einmal zum Deppen gemacht oder eine

tragikomische Aktion vollzogen. Doch wie weit geht man, um seine/n PartnerIn

glücklich zu machen, oder seine/n Angebetete/n zu beeindrucken, und ab wann

wird es peinlich? Diese Fragen behandeln VINOROSSO mit viel Ironie in ihrer

neuen Single „Wegen Dir“, die pünktlich – wie könnte es anders sein – zum

Valentinstag 2018 erscheint.

„Das Gefühl das wir mit diesem Lied vermitteln wollen, ist genau jenes, welches

man hat, wenn man in einer Beziehung kurz vor dem Explodieren steht.

Man(n) muss bei gewissen Themen Kompromisse eingehen, ansonsten gehts

nicht weiter. Es ist schwierig eine Lösung zu finden, die beiden Partnern passt und

gleichzeitig sich selbst treu zu bleiben. Wenn wir aber aufeinander zugehen kann

die Beziehung langfristig für beide Partner funktionieren“, so Simon Staffler, Sänger

und Frontmann der Band.

„Der Song bestätigt, dass manche Paare nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander sein können. Ich denke, dass viele

Liebende diese Situation schon einmal durchlebt haben“, so Staffler abschließend.

Verantwortlich für das bewusst in Schwarz-Weiß gehaltene Musikvideo zeichnet

auch diesmal wieder der Meraner Regisseur Lukas Rosatti (Filmakademie Wien) in

Zusammenarbeit mit Produzent Michael Schäffer.

„Wegen Dir“ ist die zweite Single-Auskopplung des neuen VINOROSSO Albums,

welches am 21. April 2018 in der Algunder Weinkellerei in Meran im Rahmen einer

CD-Präsentationsparty vorgestellt wird. Das Lied ist auf sämtlichen StreamingPlattformen (Spotify, iTunes Music, etc.), sowie als Musikvideo auf Youtube

abrufbar.



VINOROSSO - Wegen Dir (Official Video)

Webseite: http://www.vinorossoband.com

Facebook: http://www.facebook.com/vinorossoband