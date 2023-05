Kürzlich hat RAI Südtirol in der Fernsehsendung „Trend das Wirtschaftsmagazin“ Angebote für den Hund vorgestellt. In Südtirol sind rund 43.000 Hunde registriert.

Rund um den Hund hat sich ein ganzes Ökosystem von Geschäften ausgebildet: vom Hundefriseur, über den handwerklichen Hundefutterproduzenten, zur Hundetagesstätte, über die Hundeausführer zum spezialisierten Hundehotel.

RAI Südtirol besuchte das Hundehotel Mair am Ort in Dorf Tirol und den Hundefriseur beim Tirlodn in Lana.

Moderator der Sendung ist Christian Pfeifer.



