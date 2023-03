DAS JAHR 2022 DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR MERAN

Foto by David Ceska



135. JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG | RÜCKBLICK AUF DAS VERGANGENE JAHR



Pflichttermin für jeden Wehrmann, die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, nach

3 Jahren fand die 135. Ausgabe endlich wieder in gewohnter Form statt. Man blickte dabei am

Samstag den 04.03 zurück auf das Geleistete in Wort, Bild, Video und in Form von eindrücklichen

Zahlen. Außerdem wurde bei dieser Gelegenheit in aller Deutlichkeit für das vergangene Jahr

gedankt und gleich sieben Wehrmänner wurden geehrt.



Es war nach dem vergangenen Jahren voller, vor allem kameradschaftlicher Einschnitte, wieder

ein Jahr welches Nahe an der „Normalität“ lag, führte der Kommandant Alfred Strohmer in der

Eröffnung der Versammlung aus. Auch Einsatztechnisch war das abgelaufene Jahr intensiv, denn

nicht die großen Einsätze forderten die FF Meran sondern vor allem viele viele kleine technische

Einsätze. Mit 540 Alarmierungen war die Meraner Wehr auch in diesem Jahr wieder die meist

ausrückende Freiwillige Feuerwehr im Land.



Nach einigen Alters- und Berufsbedingten Austritten zählt die Stadtwehr von Meran aktuell 60 aktive Mitglieder welche 2022 mehr als 20.000 Stunden geleitstet haben. Im Schnitt bedeutet dies, dass jeder Wehrmann ca. 1 Stunde täglich ehrenamtlich für die FF Meran leistet. Mehr als 3700 Mann waren für Einsätze, Nachtdienste, Übungen, Lehrgänge, Brandschutzdienste etc. im laufe des Jahres 2022 im Dienste der Bevölkerung. „Besonders glücklich sind wir darüber, dass wir trotz einem einigen Austritten aus

der aktiven Mannschaft dennoch im Stande sind unsere Tätigkeiten 365 Tage im Jahr an 24

Stunden wahrzunehmen“ schließt Kommandant Strohmer die Zahlen positiv ab.

Er verweist darauf dass es stets auch weiterhin für die freiwilligen der Stadt Meran gilt die beinahe täglichen Einsätze im Stadtgebiet abzuarbeiten und man jederzeit auf der Suche ist nach jungen,

motivierten Menschen die sich der FF Meran anschließen wollen.



Gut 303 Mal war man im Jahr 2022 allein für technische Einsätze, welche den Großteil

ausmachen und zu meist Bagatell-Einsätze sind, ausgerückt.

Auch größere Alarmierungen wie Gefahrguteinsätze, sprich Einsätze mit chemischen Stoffen

welche an sich zum Glück sehr selten sind, häuften sich im vergangenen Jahr, verliefen aber

immer ohne größere Probleme. Gefordert waren die Wehrmänner auch bei insgesamt 10 mittleren

Bränden und einem Großbrand in Dorf Tirol.

Im Laufe der diesjährigen Jahreshauptversammlung stand auch nach bestandener Probezeit die

Angelobung neuer Wehrmänner an. Moritz Pircher, Elias Gögele und Benjamin Settili legten als

neue aktiver Wehrmänner im Zuge der JHV Ihren Schwur ab und gelobten feierlich ihren Dienst.

Zur 135. Jahreshauptversammlung stand auch die Ehrung von gleich 7 langjährigen, verdiente

Mitglieder an. Foto by David Ceska



– Verdienstkreuz in Bronze, für 15 Jahre im aktiven Dienst: Daniele Hafner, Hannes Schönweger,

Daniel Raich

– Verdienstkreuz in Silber, für 25 Jahre im aktiven Dienst: Martin Eggarter

– Verdienstkreuz in Gold, für 40 Jahre im aktiven Dienst: Gerald Ceska, Michael Mores, Joachim

Ladurner