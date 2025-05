Das Jugendtheater der Volksbühne Lana spielt „Nichts“ – Podcast

Die Volksbühne Lana legt großen Wert auf ihre Nachwuchs-Arbeit. Für Kinder und Jugendliche gibt es Workshops und manchmal – so wie im aktuellen Fall – auch ein ganzes Theaterstück zu spielen.

13 Jugendliche proben unter Regie von Günther Götsch seit Wochen unermüdlich für „Nichts – Was im Leben wichtig ist“. Im Stück geht es um die Frage, was im Leben wirklich Bedeutung hat und welche Opfer man bereit ist, dafür zu bringen. Ein Prozess wird in Gang gesetzt, der immer mehr fordert, immer mehr nimmt, Grenzen sprengt und Menschen für immer verändert. Was bleibt am Schluss? – Ein Stück das unter die Haut geht und berührt.

Im Interview mit Barbara Bonmann gaben 11 der Jungschauspielerinnen erste Einblicke in ihre Rollen und das Stück, nachzuhören hier im Podcast.

Die Premiere findet am 22. Mai um 20 Uhr im Grünen Saal des Raiffeisenhauses in Lana statt, weitere Aufführungen folgen am 24. und 25. Mai 2025.

Kartenreservierung unter: www.volksbuehne-lana.it.

Podcast zum Nachhören