Das Knottnkino in Vöran – Die spektakulärste Freilichtbühne Südtirols – Fotos

Das Knottnkino, auch Knottenkino, („Knottn“ bedeutet im Südtiroler Dialekt „Fels“) ist einer der schönsten Aussichtspunkte in Vöran. Er befindet sich auf dem Porphyrfelsen Rotsteinkogel (1465m). Der Südtiroler Künstler Franz Messner hat im Jahr 2000 die 30 positionierten wetterfesten Kino-Klappsesseln aus Stahl und Kastanienholz erschaffen. Ein Panorama der besonderen Art. Ein herrlicher Naturfilm in wechselndem Licht mit treibenden Wolken mit Blick über das gesamte Etschtal mit dem Meraner Becken, auf die Texelgruppe bis zum Penegal, Gantkofel und weiter bis zum Weißhorn. Gemütlich wie in einem Kino.

Der Ausgangspunkt dieser Wanderung ist der Parkplatz vom Gasthof Alpenrose (1270m) oder der Gasthof Grüner Baum in Vöran. Dem Wanderweg Nr. 16 folgend erreicht man man ganz einfach die Leadner Alm auf 1.514 Metern Höhe. Etwas unterhalb davon liegt der Weiher Bruggen, hier zweigt der Weg Nr. 11 ab in Richtung Weberhof. Kurz nach dem Hof führt der Weg Nr. 14 hoch zum Knottnkino auf 1.417 Metern Höhe. Der Abstieg erfolgt wiederum auf Weg Nr. 14 bis zum Weberhof, hier folgt man dem Schützenbründlweg (Nr. 14) bis zum Ausgangspunkt in Vöran. Gehzeit ca. 2,5 Stunden (gemütlich hin und zurück).