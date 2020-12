Das passiert, wenn eine Katze auf eine Eule trifft! – Video

Hast du dich mal gefragt, was eigentlich passiert, wenn eine Katze auf eine Eule trifft? Finde es jetzt heraus. Katzen und Eulen sind völlig unterschiedliche Tiere. Sie haben einen komplett verschiedenen Lebensrhythmus, weshalb sie in freier Wildbahn so gut wie nie aufeinander treffen.

Doch was wenn der Mensch sie zusammen bringt? Wie werden sie wohl reagieren? Werden sie größte Feinde sein oder beste Freunde? In einem Café in Japan konnte man diese skurrile Situation beobachten. Ein süßes Katzenbaby trifft auf ein genauso süßes Eulen Baby. So viel kann ich schon mal verraten, es passiert etwas ungewöhnliches.