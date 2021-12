Das Philipp Burger-Chartwunder ist geglückt: „Kontrollierte Anarchie“ auf Platz 1!

Nun ist es offiziell: Platz 1 der deutschen Albumcharts geht diese Woche an Philipp Burger für sein erstes Soloalbum „Kontrollierte Anarchie“. Ein harter Kampf, gnadenlos, manchmal hart an der Grenze und dennoch gerecht geführt. Denn selbst die verzweifelten Panikaufrufe einer Mitkonkurrenten-Band, man solle den Chart-Thron ja nicht Philipp Burger überlassen, konnten dieses Chartwunder nicht mehr verhindern. „Kontrollierte Anarchie“ steht seit heute Nachmittag, den 30.12.2021, auf Platz 1 der Deutschen Albumcharts, direkt vor ABBA (2), Antilopen Gang (3), Adele (4) und Helene Fischer (5).

Somit darf sich Philipp Burger nach nur 14 Tagen wieder über den obersten Podestplatz der Deutschen Albumcharts freuen: Das Frei.Wild Jubiläumsalbum „Wir schaffen Deutsch.Land“ hatte bereits vor zwei Wochen einen überragenden Platz 1-Erfolg gefeiert. Laut Mitteilung von GFK Entertainment ist Philipp Burger somit der erste Künstler überhaupt, der es geschafft hat, mit zwei unterschiedlichen Produkten innerhalb von nur zwei Wochen auf dem ersten Platz der offiziellen deutschen Albumcharts zu landen.