

Das Postamt in Lana präsentiert sich in neuem Look

Wer in den letzten Tagen das Postamt in Ober-Lana besucht hat, dem ist die Veränderung sicher bereits aufgefallen: Die Schalterraum wurde neu gestaltet und wirkt jetzt deutlich heller, moderner und einladender.

Eine besonders praktische Neuerung sind die Sitzgelegenheiten direkt an den Schaltern. Dadurch können Kundinnen und Kunden ihre Anliegen auch im Sitzen erledigen – eine Erleichterung, die vor allem für ältere Menschen, Personen mit eingeschränkter Mobilität oder alle, die etwas mehr Zeit benötigen, sehr angenehm ist.

Mit den neuen Schaltern und der verbesserten Ausstattung wird der Besuch im Postamt deutlich komfortabler und kundenfreundlicher.



Postamt Lana – Öffnungszeiten

Montag 08:20 – 13:35 Uhr

Dienstag 08:20 – 13:35 Uhr

Mittwoch 08:20 – 13:35 Uhr

Donnerstag 08:20 – 13:35 Uhr

Freitag 08:20 – 13:35 Uhr

Samstag 08:20 – 12:35 Uhr

Sonntag Geschlossen

Postamt Lana, Maria-Hilf-Straße 5, 39011 Lana

Tel. +39 0473 553 911

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