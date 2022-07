Das schwerste Flugzeugunglück in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vor 20 Jahren

Die Tragödie ereignet sich am 1. Juli 2002, nachts, kurz nach halb 12. Über der Stadt Überlingen am Bodensee stoßen zwei Flugzeuge zusammen. 71 Menschen sterben bei dem Unglück. Darunter allein 49 Kinder. Sie sind unterwegs in einer Tupolew von Moskau nach Barcelona. Das Flugzeug kollidiert mit einer Frachtmaschine, die von Bergamo nach Brüssel fliegt.

Keiner an Bord überlebt den Unfall. Die Wrackteile liegen verstreut über 30 Kilometer. In den folgenden Tagen untersuchen Polizei und Helfer die Trümmer, bergen Leichen. Rund Tausend Helfende. Feuerwehrleute, Technisches Hilfswerk, Flugexperten sowie die Polizei. Sie durchkämmen jeden Quadratmeter in diesem riesigen Areal. Stellen alles sicher, was sie finden können. Zum Zusammenstoß kam es aufgrund technischer Probleme und einer menschlichen Fehlentscheidung. Der Unfall hat bis heute tiefe Spuren der Trauer bei den Angehörigen der Opfer hinterlassen.

Quelle: ZDFheute Nachrichten auf youtube