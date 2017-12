Das schwierigste Weihnachtsrätsel im Internet!



Am Sonntag 10. Dezember 2017 geht es weiter! Ab 14 Uhr!

Es ist nicht so einfach!

Du darfst nicht zu schnell aufgeben!

Mach, was immer du willst, um das nächste Level zu erreichen …

Finde den Weg selbst!

Informationen kann man ganz leicht über Google finden.

Logisches Denken, Kombinationsgabe und Einfallsreichtum sowie

Englischkenntnisse sind für dieses Rätsel durchaus sinnvoll!

Am Ende kann man sich in die “Hall of fame” eintragen und erfährt was man gewonnen hat!

Die ersten 20 gewinnen!

Viel Spass beim Raten!

Zum Weihnachtsrätsel 2017

Fragen und Antworten zum Weihnachtsrätsel 2017

Hall of Fame 2017

Andere Rätsel