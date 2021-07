Das sind die „sonx 2021“!

Das Projekt „sonx 2021“ von rocknet.bz nähert sich seinem Höhepunkt: Die Compilation erscheint am 15. Juli auf den bekanntesten Download- und Streamingportalen und umfasst 36 Lieder von 36 verschiedenen Interpreten und Bands aus den Bereichen der populären Musik.

Die Tracklist des Albums:

1 Timbreroots – Let’s give them a chance Indie-Folk

2 Michael Mayr – Heaven Pop/Folk

3 Hubert Dorigatti – Sweet little angel blues/americana

4 Margit Steiner – Nie gedacht Pop

5 Duzzq & L A feat. Nina Evil – butterflies Hip-Hop/Rap

6 Partu – Wos sie tian Indie-Pop

7 Michael Aster – Teil deiner Welt Deutsch-Pop

8 June Niesein – I wanna feel you Indie / Alternative / Rock / Pop

9 Rooftop Acoustic Band – Calm me down Pop, Singer/Songwriter

10 Kieran Rottonara – Dream Alternative Rock

11 stefan subsurface – you & me Future Bass / Elektronische Popmusik

12 Anna Dorfmann – You said it to my face Pop

13 Kurt Oberhollenzer – Sunset state of mind Pop/Rock

14 Beyond Hills – Daydreamer Indie/Alternative rock

15 Ærre Project – In my pockets Rock

16 Diego Polli – Per sempre Rock-Pop

17 Stunde Null – Wir gegen die Gezeiten Rock

18 Markus Dorfmann – Ob iaz lai mear Bio, zifleiss Pop/Disco

19 Re.Mi – On my own Chanson

20 Simone Olivetti – Hold me Pop-Rock

21 Cemetary Drive – Your Everything Pop-Punk / Emo / Alternative

22 Mirko Giocondo – Stephengreen banquet Soundtrack

23 Robin’s Huat – Wos Willi Reggae

24 Anina – Talk too much Elektronische Popmusik

25 Gota – Ambries world music

26 ElisaLeen – Meine Lieder Deutschpop

27 Martin Perkmann – You will Pop

28 Werthquartett – Better by tomorrow Pop

29 Peppino Adamo feat. The Hillbilly – Rednecks

Never let you go Country/Pop/Rock

30 Cherry Moon – Say you will Pop

31 ZeitLous – Die Welt drahnt sich weiter Songwriter

32 Speziallieferung Dein Lachen Rock/Pop

33 Liebevoll – Traum im Schrank Pop

34 Mr. Woodman – Torn Alternative Rock

35 Marco Lavoriero – Above the satellites Pop Rock

36 Marion Moroder – Gone Indie Folk/ Singer-Songwriter

„sonx 2021“ ist eine neue Initiative, die rocknet.bz / Liederszene Südtirol Anfang Mai gemeinsam mit den Projektpartnern Stiftung Sparkasse und der Abteilung Deutsche Kultur der Autonomen Provinz geboren wurde. Die Initiative war vor allem ins Leben gerufen, um Kulturtreibende zu unterstützen, die durch die Corona-Pandemie in eine schwierige Situation geraten waren. Musiker und Bands aus dem Bereich der Populärmusik (Pop, Rock, Songwriter etc.) konnten sich mit einem noch nicht veröffentlichten Lied bewerben. Die Gewinnertitel sollten dann auf dem Musiksampler „sonx 2021“ veröffentlicht werden – unter anderem auf den bekanntesten digitalen Plattformen wie Spotify und Apple Music. Geplant war, dass 18 Interpreten für die Veröffentlichungsrechte jeweils 1.500 Euro erhalten.

Die Anzahl der eingesandten Lieder übertraf aber sämtliche Erwartungen: „Dass 160 Lieder von ebensovielen verschiedenen Interpreten eingetroffen sind, hat uns von den Socken gehauen“, sagt der Präsident von rocknet.bz, Willy Vontavon. Gemeinsam mit den Projektpartnern erhöhte man daraufhin das Budget und verdoppelte die Anzahl der zu veröffentlichenden Lieder auf 36.

Nun liegt die Tracklist auf: Die 36 ausgewählten Lieder stellen ein spannendes Spiegelbild der Pop-, Rock- und Songwriter-Szene Südtirols dar und sind ein beeindruckender Beweis dafür, wie lebendig und kreativ Südtirols Musiklandschaft ist.

Ab 15. Juli 2021 sind alle Lieder über die bekannten Streaming- oder Download-Plattformen wie Spotify, Apple Music oder Youtube abrufbar.