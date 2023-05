In Lana bei Meran, wo sich das Obstbaumuseum befindet, ist eine der ältesten Obstanbaugemeinden Südtirols.

Der Ansitz Larchgut in Niederlana ist Sitz des 1990 eröffneten Obstbaumuseums. Etappen in der Entwicklung des Obstbaus in Südtirol und natürlich speziell in Meran und Umgebung werden hier anhand von Geräten, Maschinen und über 60 Schautafeln dargestellt. Medien und Modelle ergänzen das Angebot, und 1.000 m² Ausstellungsfläche ermöglichen eine unterhaltsame Darstellung der Materie. (Quelle: meranerland.org)