Datenschutz bei Zoom: 15 Tipps für mehr Privatsphäre

Das Unternehmen hinter Zoom ist mittlerweile mehr Wert als die größten sieben Airlines zusammen. Und das aus einem guten Grund: Zoom ist einer der größten Gewinner der Corona-Krise. Durch cleveres Marketing ist die Zahl der Nutzer von Dezember 2019 bis April 2020 um den Faktor 30 gestiegen – auf über 300 Millionen!

Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – häufen sich die Skandale um den Videokonferenz-Giganten. Mittlerweile haben sich einige große Organisationen von Zoom distanziert. Beispielsweise wurde das Programm in Elon Musk’s Raumfahrtunternehmen SpaceX oder im englischen Verteidigungsministerium verboten.

Doch warum ist das so? In diesem Artikel erkläre ich dir, welche neun Skandale dazu geführt haben, dass das Unternehmen in so großer Kritik steht.

Bevor wir dazu kommen, zeige ich dir 15 Tipps, mit denen du als als Host oder als Teilnehmer eines Zoom-Meetings deine Privatsphäre schützen kannst. Abschließend habe ich fünf Alternativen gefunden, die aus einer Datenschutz-Perspektive einen besseren Job als Zoom machen. Viel Spaß mit unserem ultimativen Zoom-Guide!

15 Tipps für mehr Privatsphäre