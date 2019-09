Dead Like Juliet aus dem Burgrafenamt liessen es am Samtag 14. Oktober 2019 im Backstage in München so richtig krachen: Sie servierten Metalcore vom Feinsten. Geil war es!



Dead Like Juliet sind:

Alexander Thurner (Gesang), Michael Arquin (Bass), Thomas Neulichedl (Gitarre), Maximilian Erler (Drums), Martin Mayr (Gitarre) und Markus Innerhofer (Keyboard, Gesang)

Hier ein paar Eindrücke vom Liveauftritt im Backstage in München:



Fotos: Walter Wiedenhofer