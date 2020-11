Deejay Shany schrieb auf Facebook: Was ist bloß passiert?

„Was ist bloß passiert?Genau heute vor 1 Jahr durfte ich was erleben, das heute nicht nur unvorstellbar und gefühlt hoch kriminell wäre, sondern ein Wochenende, welches es ein weiteres mal zu erleben in nahezu weite Ferne gerückt ist: wir durften die Konzertshows von Timmy Trumpet in der Stadthalle in Graz und der ausverkauften Stadthalle in Wien mit rund 10.000 Besuchern eröffnen

Am 30. Oktober 2019 war ich noch krank, hatte Fieber… schwer vorzustellen, aber damals war das noch ziemlich normal, dass sowas zu dieser Jahreszeit vorkam… da haben die Medien noch nicht mal drüber berichtet, keiner geriet in Panik und den Politikern war’s sowas von WurschtIch musste mich nicht mal testen lassen und Quarantäne konnten die meisten nicht mal fehlerfrei schreiben.



Habe einfach ein paar Medikamente geschluckt, eine Nacht darüber geschlafen und hab mich am nächsten Tag in den Zug nach Spielberg gesetzt: Halloween war in jenem Jahr noch ein Tag, wo überall gefeiert wurde. Am nächsten Tag ging‘s dann weiter nach Graz, war richtig fett dort, haben mit Timmy lange im Backstage gequatscht und uns mit ihm noch zum Mittagessen für den nächsten Tag verabredet.



Das Konzert ging zwar nur bis 23:00 Uhr, aber man konnte danach echt noch fortgehen, sogar indoor… noch nach Mitternacht Das Konzert ging zwar nur bis 23:00 Uhr, aber man konnte danach echt noch fortgehen, sogar indoor… noch nach MitternachtAm nächsten Tag ging‘s bereits um 7:00 Uhr morgens weiter nach Niederösterreich, wir mussten einkaufen, weil wir Timmy und seiner Crew bei Rudy zu Hause Würstln und Steaks versprochen hatten.

Sie kamen dann am frühen Nachmittag nach und wir haben mit 10 Personen aus 7 verschiedenen Haushalten an einem Tisch gesessen, gegessen und gequatscht (Leben am Limit). Nach einem kurzen Powernap ging‘s dann weiter nach Wien. Die Stadthalle war ausverkauft, es mussten sogar noch Ränge abgebaut werden, um mehr Platz zu schaffen. Der Abend war der absolute Wahnsinn und ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Als wäre das nicht genug, war ich gleich im Anschluss daran noch für ein Set bei der After-Party im brechend vollen Praterdome gebucht.