Demenzkranke: Vereinbarung für Struktur in Magreid unterzeichnet

LPA – Land, Gemeinde Magreid und die Stiftungen Sparkasse und Griesfeld wollen in Magreid eine Einrichtung zur Unterstützung Demenzkranker verwirklichen. Am 21. Juli wurde die Vereinbarung dazu unterzeichet

Bereits seit Längerem ist der Bau einer spezialisierten Einrichtung mit SchwerpunktDemenz in der Gemeinde Magreid geplant. Nun rückt dessen Verwirklichung einen Schritt näher: Landeshauptmann Arno Kompatscher und Soziallandesrätin Waltraud Deeg haben heute (21. Juli) im Palais Widmann in Bozen ihre Unterschrift unter die Vereinbarung zwischen Gemeinde Magreid, der Stiftung Sparkasse und derStiftung Griesfeld in Neumarkt gesetzt und unterstützen damit die Ziele des Vorhabens mit.

Gemeinsam wichtiges Vorhaben im Sozialbereich voranbringen

Das Projekt sei ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privaten Organisationen für den Bau einer wichtigen Struktur im Sozialbereich, so der gemeinsame Tenor von Kompatscher und Deeg. Mit der Einrichtung komme man den Bedürfnissen Demenzkranker und ihrer Familien entgegen, teilen Kompatscher und Deeg mit.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Gemeinde Magreid das Grundstück für das neue Gebäude bereitstellt. Mit einer Investition von fünf Millionen Euro wird die Stiftung Sparkasse das Gebäude bauen. Das Gebäude soll dann im Besitz der Stiftung Sparkasse bleiben. Geführt werden soll die Einrichtung dann von der Stiftung Griesfeld, die bereits die Seniorenheime in Neumarkt und Montan leitet. Für die Führung wird die Stiftung Griesfeld eigenes Personal bereitstellen.

Angehörige Demenzkranker entlasten und beraten

In der neuen Einrichtung sollen Demenzkranke für kürzere Zeit untergebracht werden, damit ihre Angehörigen von der Pflege entlastet werden können. Auf Beratung für die Angehörigen von Demenzerkrankten soll es dort geben. Zugleich soll die Struktur auch flexibel nutzbar sein, und zwar als Angebot der Kurzzeitpflege für alle pflegebedürftigen Personen sowie für jüngere Menschen mit Pflegebedarf.

Die neue Einrichtung soll den Namen der ehemaligen Gemeinderätin von Bozen Ingeborg Bauer Polo tragen, die sich besonders für das Projekt eingesetzt hatte.

