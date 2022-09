Den Brauereien fehlt die Kohlensäure (CO2)

In Deutschland (und nicht nur) haben Brauereien sowie andere Getränkehersteller nicht genug Kohlensäure (CO2). Einige haben bereits ihre Produktion gedrosselt. Nur noch rund 30 bis 40 Prozent der sonst üblichen CO2-Liefermengen sei lieferbar.

Kohlensäure sorgt für das Prickeln in vielen Getränken und wird für deren Abfüllung gebraucht. Wegen dem Kohlensäure-Mangel mussten bereits einige Betriebe in Deutschland die Bierproduktion einstellen.

Kohlensäure (CO2) wird in der Ernährungsindustrie für Produktions- und Verpackungsprozesse gebraucht. Sie sei auch in der Gastronomie notwendig, um Bier und andere Getränke beim Zapfen aus den Fässern zu drücken.

Dass viele Betriebe derzeit weniger CO2 bekommen, als sie bestellt haben, liegt an der Düngemittelbranche.

Da die Gaspreise extrem gestiegen sind, haben die Hersteller von Düngemitteln ihre energieintensive Produktion zurückgefahren.

CO2 ist ein Nebenprodukt bei der Herstellung von Düngemittel.

Das heisst: weniger Düngemittel = gleich weniger Kohlendioxid (CO2) = gleich weniger Kohlensäure.