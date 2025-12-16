Der Baum der Wünsche: Es weihnachtet im Krankenhaus Bozen

Am 15. Dezember 2025 wurde in der Neuen Klinik im Krankenhaus Bozen der von der Stiftung Lene Thun gespendete Baum der Wünsche eingeweiht – ein Symbol der Hoffnung, Nähe und Solidarität für Kinder, die behandelt werden, und deren Familien.

Bei der Einweihung waren für die Stiftung Lene Thun, deren Präsident Gerhart Gostner, Simon Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, und die Direktorin Paola Adamo anwesend, ebenso die Primaria der Pädiatrie am Krankenhaus Bozen, Dr.in Laura Battisti und die stellvertretende Koordinatorin der Pädiatrie Luisa Senesi. Die Manager des Hotels Four Points by Sheraton Bozen Giuliano Rebellato und Alexander Hamberger überreichten einen Scheck für die Pädiatrie Bozen.

Die Dekorationen, die den Baum schmücken, sind Nachbildungen der Werke, die von den Kindern und Jugendlichen gestaltet wurden, die in der Station für Kinder-Onkologie und Hämatologie am Krankenhaus Bozen behandelt werden. In ihren Werken haben sie ihre Wünsche, Träume und Hoffnungen für eine bessere Zukunft dargestellt.

Die Primaria der Abteilung Pädiatrie, Dr.in Laura Battisti dankte der Stiftung Thun für den Besuch und ihr ganzjähriges Engagement im Kampf gegen Krebserkrankungen bei Kindern. „Seit genau zehn Jahren bilden die Keramiktherapie-Workshops einen wertvollen und fixen Bestandteil unserer Abteilung. Die Stiftung Lene Thun hat den Kindern in all den Jahren einen geschützten Raum geboten, in dem sie ihre Emotionen ausdrücken können, wodurch ihnen die belastenden Therapien erleichtert werden. Sie fühlen sich besser und das wirkt sich positiv auf ihre Behandlung aus. Die Kunstwerke der Kinder am Baum der Wünsche zeigen, wie Kreativität zu Kraft, Mut und gemeinsamer Heilung werden kann.“

„Ohne das Lächeln der Kinder ist nicht wirklich Weihnachten“, fügt Paola Adamo, Direktorin der Stiftung Lene Thun, hinzu. „Die Weihnachtszeit kann für jene, die sich einer Behandlung unterziehen müssen, besonders belastend sein. Deshalb ist es uns wichtig, Kindern unbeschwerte, kreative und heitere Momente zu ermöglichen. Seit 2015 sind wir im Krankenhaus Bozen mit unserem Angebot vor Ort, und jedes Jahr sehen wir in den Augen der Kinder dieselbe Begeisterung, wenn ihre Kreationen Gestalt annehmen.“

Der Besuch endete auf der Abteilung für Pädiatrie mit einem freudigen Moment des Miteinanders, in dem den kleinen Patientinnen und Patienten Geschenke überreicht wurden.

v. l.: Giuliano Rebellato, Sales Manager – Four Points by Sheraton Bozen; Alexander Hamberger, General Manager – Four Points by Sheraton Vozen; Avv. Gerhart Gostner, Präsident – Stiftung Lene Thun; Simon Thun, Verwaltungsrat – Stiftung Lene Thun; Dott.ssa Laura Battisti, Primaria der Abteilung Pädiatrie; Paola Adamo, Direktorin – Stiftung Lene Thun. (Foto: Sabes/ChT)