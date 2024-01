Das hat heute Dieter Peterlin auf facebook veröffentlicht



Der Dreikönigstag ganz in weiß, so viel hat es in den Tälern geschneit:

Weißbrunn/Ulten 22 cm

Schlinig 22 cm

Deutschnofen 21 cm

Jenesien 20 cm

Innerratschings 19 cm

Vals 18 cm

Pens 18 cm

Prettau 17 cm

Prad 16 cm

Sterzing 15 cm

Rein in Taufers 13 cm

Mölten 12 cm

Bruneck 4 cm

Brixen 3 cm

Bozen 1-2 cm

Meran bisschen angezuckert.