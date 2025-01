Der Erdungsfilm: Die bemerkenswerte Wissenschaft der Erdung – Dokumentarfilm – Deutsche Untertitel – Video

Der Erdungsfilm: Die bemerkenswerte Wissenschaft der Erdung – Dokumentarfilm – Deutsche Untertitel

„The Earthing Movie: The Remarkable Science of Grounding“ (Die bemerkenswerte Wissenschaft der Erdung) ist ein Film der mit dem Sundance Award ausgezeichneten Filmemacher Josh und Rebecca Tickell (The Big Fix, FUEL, etc.). Es handelt sich um einen abendfüllenden Dokumentarfilm, der auf ihrem viralen Kurzfilm „Down To Earth“ basiert und das wissenschaftliche Phänomen aufzeigt, wie wir unseren Körper heilen können, indem wir die einfachste Sache tun, die ein Mensch tun kann: barfuß auf der Erde stehen.

Der Film, der beim Dances With Films Festival den Publikumspreis für den besten Dokumentarfilm gewonnen hat, zeigt die Reise der Familie Tickell mit der heilenden Kraft der Erdung und die Menschen, die sie auf ihrem Weg getroffen und von ihnen gelernt haben; mit dabei sind der Erdungspionier Clint Ober, der Autor Deepak Chopra M.D, die Schauspielerin und Aktivistin Amy Smart, die Autorin und Aktivistin Mariel Hemingway, der Kardiologe Dr. Stephen Sinatra, der bekannte Heiler Dr. Joseph Mercola, der Ingenieur und Physiker Gaetan Chevalier, PhD, und viele andere.

Mehr als 20 von Experten begutachtete Studien haben gezeigt, dass Erdung Entzündungen reduziert – einen der schädlichsten internen biologischen Prozesse, der zu chronischen Krankheiten führt. Gehen Sie also raus und stellen Sie Ihre Füße auf den Boden und/oder erhöhen Sie Ihre Erdungszeit im Haus mit Erdungsprodukten. Ihr Körper und Ihr Geist werden es Ihnen danken! Informieren Sie sich über alle Studien und Forschungsergebnisse unter https://earthinginstitute.net