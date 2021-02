Der Ethnologische Verein Südtirol feiert 2021 sein 10-jähriges Bestehen – Video

Der Ethnologische Verein Südtirol feiert 2021 sein 10-jähriges Bestehen: Zum

Welttag der Ethnologie am 18.02.2021 veröffentlicht der Verein ein Video-Clip



Der Ethnologische Verein Südtirol feiert im Jahr 2021 sein 10-jähriges Bestehen und hat

aus diesem Grund ein Video produziert, das zum Welttag der Ethnologie am 18.02.2021

veröffentlicht wird. Im Videoclip wird mit 20+21 Begriffen (ein Wortspiel, das auf das Jahr

2021 anspielt) angedeutet, was Ethnologinnen und Ethnologen in Südtirol mit ihrer

Wissenschaft verbinden und womit sich die Ethnologie als Wissenschaft unter anderem

befasst.



Der Verein EVAA umfasst mittlerweile ca. 60 Mitglieder und arbeitet in erster Linie am

Wissenstransfer, d.h. wissenschaftliche Erkenntnisse und ethnologisches Wissen einer

breiten Gesellschaft, den Institutionen und anderen Organisationen zu vermitteln. EVAA ist

zudem auch eine Plattform für den Austausch und die Vernetzung von EthnologInnen,

Studierenden und an der Ethnologie interessierten Personen und fördert ethnologische

Forschung in Südtirol und von SüdtirolerInnen im Ausland.

Die Vereinsmitglieder bilden einen Pool von ExpertInnen an, auf welchen für Forschungen,

Vorträge oder andere Beiträge zu verschiedensten Themen des soziokulturellen Lebens

zugegriffen werden kann.



Die Veranstaltungen von EVAA sind öffentlich und richten sich an ein breites Publikum.

Hierbei werden Themen und Debatten der Aktualität aus ethnologischer Perspektive

aufgegriffen und diskutiert. Derzeit finden Veranstaltungen ausschließlich in Form von

Webinaren statt.

In 2021 the South Tyrol Anthropological Association is celebrating its 10th birthday! On this occasion EVAA decided to produce this short video and to publish it on the World Anthropology Day 2021. The video is based on an idea of Vera Hochkofler and Emanuel Valentin and has been produced with the participation of several EVAA members.