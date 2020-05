Der Meraner Markt – Natürlich regional

Ab 16. Mai immer samstags

von 9.00 bis 13.00 Uhr am Sandplatz

Eigentlich hätte der Meraner Markt schon im März beginnen sollen. Doch der Auftakt der heurigen Marktsaison musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun beginnt die beliebte Marktveranstaltung mit zwölf Verkaufsständen und unter strikter Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen.

Schauplatz des Meraner Marktes ist der Sandplatz, an dem immer samstags von 9.00 bis 13.00 Uhr ausschließlich Südtiroler Lebensmittel angeboten werden. Das Warensortiment umfasst in diesem Jahr u. a. Fleischspezialitäten wie Speck, Käse, Obst, Gemüse, Brot und Kräuter. Durch ihr Grundkonzept unterstützt die Veranstaltung lokale Produktionskreisläufe und bietet bäuerlichen Kleinbetrieben eine wertvolle Möglichkeit zum Verkauf eigener Waren.

Die zwölf Stände werden so auf den Sandplatz verteilt, dass die geltenden Abstandsvorschriften eingehalten werden. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wird der Zutritt zum Sandplatz mithilfe von Absperrgittern geregelt.

Der Meraner Markt wurde im März 2015 aus der Taufe gehoben, und erlebt somit seine sechste Marktsaison. Veranstalter ist die Kurverwaltung Meran; für das Konzept, die Planung und die Umsetzung des Meraner Marktes zeichnen die Projektagentur „Origamo“ aus Lana und die Kurverwaltung verantwortlich. Die Verkaufsstände gestaltete der gebürtige Meraner Martino Gamper, der in seiner Wahlheimat London u. a. zum „Icon Awards Designer of the Year 2014“ gekürt wurde.

Der Meraner Markt findet auch an Feiertagen statt.

Die Marktsaison 2020 endet nach jetzigem Stand am 31. Oktober 2020.

Weitere Informationen:

https://www.merano-suedtirol.it/de/meran/info-service/veranstaltungen/mm-der-meraner-markt.html